Divertidamente 2 lota cinemas da região

O sucesso do filme Divertidamente 2 ainda tem criado filas nos cinemas dos shoppings da região.

Além de memes, artigos e debates, o filme fez crescer a ida de famílias e grupos de amigos para acompanhar as sessões nos shoppings Tivoli (Santa Bárbara d’Oeste) e ParkCity Sumaré.

A expectativa é que o filme ainda atraia muita gente durante o mês de julho por conta das férias escolares.

Alan Turci, gerente do Moviecom no Tivoli Shopping, ressaltou o sucesso de ‘DivertidaMente 2’, que atraiu um grande público desde sua estreia. “Temos visto um grande número de espectadores em nossas salas para assistir às sessões de ‘Divertida Mente 2’. Estamos extremamente satisfeitos com a recepção do filme, que conquistou espectadores de todas as idades, reafirmando nosso compromisso em proporcionar entretenimento de qualidade e bons momentos para as famílias”, disse Alan.

Crescimento de 233% nas buscas por ‘Divertidamente’ de maio para junho e o Efeito da Reprise na Globo

A nova pesquisa da Tunad, empresa de Inteligência de Mídia, revela o impacto da campanha do filme “Divertida Mente” e também o impacto que a re exibição do filme pela Globo teve no interesse do público. Em apenas um mês, de maio a junho, as buscas pelo filme saltaram 233% no Google, um indicativo claro do renovado entusiasmo dos espectadores pelo filme.

Este fenômeno coincidiu com o sucesso estrondoso do filme nas bilheterias globais, onde “Divertida Mente 2” ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,5 bilhões) em menos de três semanas após seu lançamento, estabelecendo um novo recorde de velocidade para filmes de animação na história do cinema, conforme dados divulgados pela Walt Disney Co.

Leia + sobre Famosos, artes e música

O estudo focou na análise do volume de buscas no Google pelos filmes “Divertida Mente” e “Divertida Mente 2” e comparou o crescimento nas buscas entre os meses de maio e até 21 de junho, um dia após a estreia do segundo filme. Além disso, o impacto da retransmissão do primeiro filme na Rede Globo nas buscas pela franquia também foi avaliado, destacando como eventos de mídia podem influenciar o interesse do público.

Na primeira análise, observa-se um aumento de 233% nas buscas no Google pela franquia “Divertida Mente” de maio para junho (até o dia 21). Em números absolutos, as buscas subiram de 352.601 em maio para 1.175.649 em junho. É importante notar que essa comparação considera o mês inteiro de maio em contraste com apenas os primeiros 21 dias de junho, ressaltando ainda mais o impacto positivo e significativo da estreia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP