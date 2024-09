Dicas para bombar suas publicações nas redes sociais Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Em um cenário onde as redes sociais se tornaram um dos principais canais de comunicação e influência, dominar as técnicas para aumentar o engajamento nas postagens é fundamental para quem busca destaque. Gigi Grandin, empresária e especialista em marketing de influência, compartilha algumas dicas essenciais para quem deseja fazer com que seus posts nas redes sociais “bombem”.

A autenticidade surge como o ponto central. Em um ambiente saturado de conteúdo, a autenticidade é o que diferencia um criador e aumenta seu alcance. Segundo a especialista, copiar conteúdos ou adotar uma abordagem impessoal, como um tom frio, não traz resultados expressivos. “As pessoas costumam buscar influenciadores com personalidades marcantes, que se destaquem e sejam originais. Por isso, até mesmo as palavras que usamos influenciam no engajamento”.

Outro aspecto fundamental é a constância na produção de conteúdo. Grandin destaca que tanto o público quanto os algoritmos das plataformas favorecem aqueles que mantêm uma frequência regular nas postagens. A regularidade, portanto, torna-se indispensável para quem almeja crescer nas redes sociais. Além disso, compreender as preferências do público é crucial. Produzir conteúdos que atendam aos interesses da audiência, observando o que gera maior engajamento e interação, é uma estratégia eficaz. A partir dessa análise, é possível replicar os formatos e temas que mais agradam, otimizando assim o desempenho das postagens.

Manter-se atualizado sobre as tendências de cada plataforma também é uma prática recomendada por Gigi. “Cada rede social possui particularidades em relação ao tipo de conteúdo que performa melhor. Entender essas nuances e adaptar a estratégia para cada plataforma é essencial. No Youtube, por exemplo, vídeos longos são mais populares, enquanto o Instagram privilegia conteúdos mais elaborados no Reels e descontraídos nos Stories. No TikTok, a naturalidade é um fator de sucesso. Ser um dos primeiros a adotar novas funcionalidades de uma plataforma também pode trazer vantagens, já que early adopters costumam se destacar”, pontua a especialista.

Entender o que o público espera de você também é recomendado pela empresária. Com isso, o influenciador pode produzir conteúdos que chamem a atenção do seu nicho, afinal todos os criadores têm um histórico de conteúdos que interessam quem os assiste. Então, ter essa iniciativa pode fazer a diferença na hora de criar um conteúdo e postá-lo.

A especialista enfatiza a importância de criar estratégias específicas para cada plataforma. Mesmo que o conteúdo base seja o mesmo, como um tutorial de maquiagem, ele deve ser adaptado para cada rede, respeitando as particularidades de cada uma. Em um tweet, por exemplo, é possível compartilhar uma dica rápida, enquanto no Reels, a produção pode ser mais elaborada, com transições sofisticadas, e no TikTok, o foco pode ser em uma apresentação mais casual e espontânea.

Essas práticas, segundo Gigi, são fundamentais para quem deseja aumentar seu engajamento e fazer com que suas postagens nas redes sociais se destaquem, podendo atingir novos nichos e criando laços com o público.