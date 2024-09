São Paulo toma virada do Inter (1-3); olho na Liberta

O São Paulo tomou a virada do Inter de Porto Alegre em casa na noite deste domingo e viu o sonho do título brasileiro ficar mais distante.

Os olhos do Tricolor Paulista estão voltados para a decisão da quarta-feira contra o Botafogo. Vitória simples coloca os paulistas na semifinal do principal torneio do continente.

O São Paulo abriu o placar logo aos 5′ com Luciano, mas não mostrou consiA stência ao longo da partida.

O empate dos gaúchos veio no final do primeiro tempo, com Bruno Gomez. O tento saiu aos 42′.

A virada veio já no começo do 2o tempo. O Inter anotou o 2 a 1 com Thiago Maia aos 9′. O Tricolor não conseguiu voltar a impor seu futebol e acabou tomando o 3o gol aos 18′ da segunda etapa, em gol anotado por Alan Patrick.

São Paulo focado no Botafogo

A grande decisão do Tricolor acontece na quarta-feira no Morumbis. O jogo da ida foi 0 a 0 no Rio de Janeiro e agora quem vencer leva a vaga para a semfinal.

