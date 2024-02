O novo RH fica como após a IA

Em 2023, a aplicação prática da inteligência artificial

no setor de Recursos Humanos (RH) e People Analytics ganhou destaque, transformando a gestão de pessoas de maneiras inovadoras. De acordo com dados do Statista, o mercado de IA está projetado para atingir a impressionante marca de US$738.80 bilhões até 2030, sinalizando a expansão acelerada dessa tecnologia em diversas áreas, incluindo o ambiente corporativo.

A integração de inteligência artificial no RH permite uma tomada de decisões mais informada e eficiente. Sistemas avançados de aprendizado de máquina analisam grandes volumes de dados, identificando padrões e tendências que escapariam facilmente à observação humana. Isso não só agiliza processos de recrutamento e seleção, mas também contribui para a criação de estratégias personalizadas de desenvolvimento de talentos.

O People Analytics, por sua vez, está permitindo que as organizações explorem insights valiosos a partir dos dados do quadro de colaboradores. Essa abordagem baseada em informações, facilita a identificação de padrões, a previsão de tendências e a tomada de decisões estratégicas embasadas, contribuindo para o crescimento sustentável das empresas.

“O comprometimento com a implementação de soluções de inteligência artificial no setor de Recursos Humanos não apenas moderniza as práticas existentes, mas também posiciona a empresa como um agente de mudanças e inovação no mercado. Ao antecipar as necessidades futuras e alavancar as tecnologias emergentes, a organização se adapta às transformações com liderança, estabelecendo-se como referência no cenário empresarial,” ressalta Ricardo Nóbrega, sócio e diretor de vendas e marketing da Intelligenza IT.

“Vale lembrar que a busca pela vanguarda na gestão de pessoas carrega com si a adoção de tecnologias avançadas aliada ao ato de cultivar uma mentalidade organizacional que valorize a adaptação e a aprendizagem contínua,” finaliza Nóbrega.

