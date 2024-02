Parlamento Jovem elege Mesa Diretora do 1o semestre

O Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Sumaré se reuniu

para a primeira sessão de 2024, na manhã deste sábado (3). Os 21 estudantes do ensino médio eleitos nas escolas da rede pública da cidade terão a vivência como vereadores jovens ao longo de todo o ano. Na reunião deste final de semana, eles elegeram a Mesa Diretora que comandará os trabalhos do Parlamento Jovem no primeiro semestre. Foram eleitas Dhebora Souza Dias como presidente, Eduardo Henrique Santos Lopes como 1º vice-presidente, Maria Clara dos Santos Chaves como 2ª vice-presidente, Júlia Renata Alves de Almeida como 1ª secretária e Larissa de Souza como 2ª secretária. A chapa teve 14 votos no total, contra 5 da chapa concorrente.

A sessão ordinária foi acompanhada pelo presidente da Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda de Nadai, vereador Valdir de Oliveira (Republicanos). Também estiveram presentes os vereadores Toninho Mineiro (PV), Ulisses Gomes (PT) e Tião Correa (PSDB).

Ainda durante a reunião, foi realizado o sorteio dos vereadores padrinhos dos parlamentares jovens: Adriel Sadraque da Silva (apadrinhado pelo Vereador Rudinei Lobo), Ana Julia Barbosa Januário (Vereador Tião Correa), Anelize de Almeida Alves (Vereador Valdir De Oliveira), Anna Júlia do Valle Gomes (Vereador Silvio Coltro), Dhebora Souza Dias (Vereador João Maioral), Eduardo Henrique Santos Lopes (Vereador Andre Da Farmácia), Felipe Tibes (Vereador Lucas Agostinho), Fellype Amado de Souza (Vereador Toninho Mineiro), Henrique Oliveira Herculano (Vereador Ulisses Gomes), Julia Renata Alves Almeida (Vereador Joel Cardoso), Larissa de Souza (Vereador Fernando Do Posto), Marcelo Henrique Pereira Santos (Vereador Rai Do Paraíso), Maria Clara dos Santos Chaves (Vereador Pereirinha), Mateus Antonio Amorin da Silva (Vereador Alan Leal), Murilo Felipe da Silva (Vereador Rodrigo Dorival Gomes), Nathalia da Silva Ramos (Vereador Digão), Nicolas Knupffer da Silva Meireles (Vereador Sirineu Araújo), Pedro Henrique Habermann da Silva (Vereador Gilson Caverna), Rayssa Cristina Brianes (Vereador Hélio Silva), Samylla Rafaeli Cândido (Vereador Ney Do Gás) e Yasmim Sampaio Martins (Vereador Willian Souza).

No encontro, os parlamentares jovens ainda participaram de uma atividade de formação na qual puderem entender mais sobre o processo legislativo. A capacitação foi conduzida pela coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo, Dra. Geisa do Socorro Cavalcanti Vaz Mendes, com a presença do diretor da Escola, Dr. Relton Caetano.

Para o ano de 2024, o Parlamento Jovem recebeu 237 inscrições de estudantes de 24 instituições de ensino. No total, foram 5.235 votantes, sendo 5.117 votos válidos (excluindo brancos e nulos).

