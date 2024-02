O Brasil enfrenta uma preocupante escalada no número de casos de dengue

neste início de 2024, com um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano anterior. De acordo com dados recentes divulgados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira (30), o país registrou mais de 217 mil casos de dengue nas quatro primeiras semanas do ano, mais que triplicando o número de notificações em comparação ao mesmo período em 2023, que foi de 65.366 casos.

Este cenário alarmante levou o governo brasileiro a intensificar suas medidas de combate à doença, incluindo o lançamento de uma campanha nacional de vacinação contra a dengue, prevista para começar em fevereiro. A campanha terá como público-alvo crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e contemplará cerca de 500 municípios em 16 estados do país.

Além disso, o Ministério da Saúde também está monitorando de perto os casos de óbito relacionados à dengue. Até o momento, foram confirmadas 15 mortes pela doença em 2024, enquanto 149 óbitos permanecem em investigação. Em comparação, o ano de 2023 registrou 41 mortes decorrentes da dengue.

A dengue é considerada pelo ministério como a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, com destaque para sua alta incidência no Brasil. Transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, especialmente das fêmeas, a doença continua representando um sério desafio para o sistema de saúde do país, demandando esforços contínuos para sua prevenção e controle.

Para ajudar na prevenção da dengue, a Dra. Marcela Rodrigues, Diretor da Salus Imunização, destaca seis dicas importantes:

1 – Elimine possíveis criadouros de mosquitos, como recipientes com água parada.

2 – Mantenha caixas d’água, piscinas e outros reservatórios de água fechados e limpos.

3 – Utilize telas de proteção em janelas e portas para evitar a entrada de mosquitos.

4 – Utilize repelentes corporais regularmente, especialmente durante os períodos de maior atividade dos mosquitos.

Use roupas que cubram a maior parte do corpo, principalmente durante o amanhecer e o entardecer, quando os mosquitos são mais ativos.

Busque orientação médica ao apresentar sintomas de dengue, como febre alta, dor de cabeça e dores musculares, para um diagnóstico e tratamento adequados.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil mantém uma posição alarmante no cenário global em relação aos casos de dengue. O país ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de incidência da doença, destacando-se como uma das regiões mais afetadas pelo vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti.

O elevado número de casos de dengue no Brasil reflete não apenas a presença endêmica do mosquito transmissor, mas também desafios significativos no controle e na prevenção da doença. Essa classificação reforça a urgência de medidas eficazes e coordenadas para combater a propagação do vírus e proteger a população contra os riscos associados à dengue. Afima Dra Marcela Rodrigues.

