Para combater os focos do mosquito Aedes aegypti – transmissor do vírus da dengue,

zika e chikungunya –, a Prefeitura de Nova Odessa segue com ações diárias. Além do serviço ininterrupto casa a casa e de remoção de criadouros (retirada de materiais inservíveis), o Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde anunciou que vai retomar também a nebulização veicular nos bairros com casos confirmados da doença, como 23 de Maio, Jardim Monte das Oliveiras, Jardim Jequitibás e Jardim Santa Rita 2.

A ação foi autorizada pelo prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) nesta quarta-feira (31/01), em reunião com a secretária municipal de Saúde, Jaqueline Serrano, e a encarregada pela Zoonoses, a veterinária Paula Faciulli. Como lembrou o prefeito, “a dengue mata, então é importante a união de todos” contra o mosquito transmissor da doença.

“Com a retomada da nebulização, a Prefeitura está intensificando as ações e orientações visando combater à dengue em nossa cidade. Esse trabalho de combate ao mosquito é permanente em Nova Odessa”, afirmou Leitinho.

O trabalho de nebulização, também conhecido como “fumacê”, abrangerá os bairros onde foram registrados casos da doença. “O bloqueio é muito importante para interromper a transmissão da dengue. Porém, é imprescindível a população cuidar do quintal, eliminando os criadouros. Pois se não houver a colaboração dos moradores, as larvas do mosquito se desenvolvem, retomando todo o ciclo”, justificou a veterinária.

“A larva vive e se reproduz dentro e ao redor das casas, especialmente em locais com água parada. Agindo uma vez por semana já interfere no desenvolvimento do vetor, uma vez que seu ciclo de vida, do ovo ao mosquito adulto, leva de 7 a 10 dias. Este trabalho impede que larvas e pupas do mosquito cheguem à fase adulta, freando a transmissão das doenças. Para tanto, vamos intensificar as ações com o serviço de nebulização num raio de até nove quadras da casa infectada”, explicou Paula Faciulli.

TODOS JUNTOS

Leitinho – que é médico veterinário por formação – destacou ainda ser “muito importante que a população também colabore para evitar a proliferação do mosquito, destinando corretamente os resíduos. Também é fundamental evitar o descarte irregular de lixo e entulhos em terrenos baldios, áreas verdes, ruas e calçadas. Tudo isso acaba se transformando em criadouros para o mosquito”.

Ano passado, os agentes da Prefeitura realizaram mais de 54,3 mil ações, visitados 34,1 mil imóveis durante a semana e, nos mutirões aos sábados, foram mais 6,1 mil imóveis vistoriados. Mais de 5,1 mil recipientes e objetos considerados criadouros em potencial para as larvas do Aedes foram removidos, lotando dezenas de caminhões com lixo e materiais inservíveis em geral, como vasos, pneus e garrafas.

As visitas casa a casa durante a semana, bem como os arrastões aos sábados, já recomeçaram em 2024. “Esse trabalho de remoção de criadouros é especialmente importante porque, historicamente, cerca de 80% dos criadouros do mosquito estão nos quintais e dentro das residências. E precisamos do apoio da população, que também deve eliminar constantemente de suas casas quaisquer objetos que possam acumular água parada”, explicou a secretária de Saúde de Nova Odessa, Jaqueline Serrano.

Apesar de todos os esforços, com ações de limpezas e eliminação dos principais criadouros, somente neste mês de janeiro já foram confirmados 18 casos positivos de dengue em Nova Odessa. Os munícipes que identificarem possíveis criadouros em terrenos baldios devem comunicar o Setor Municipal de Zoonoses, pessoalmente ou por meio do telefone (19) 3466-3972.

