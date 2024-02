Delta Supermercados chega a Americana e deve gerar 180 empregos

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou, nesta sexta-feira, a chegada do Delta Supermercados ao município. A reunião com os representantes do estabelecimento aconteceu no gabinete do prefeito.

A 1 ª unidade da rede Delta em Americana será instalada na região do São Manoel/Jaguari. Segundo o prefeito, a previsão é que o supermercado esteja pronto em Outubro. Atualmente, a marca possui 12 unidades nas cidades de Piracicaba, Charqueada, Araras, Porto Feliz, Cerquilho, Salto, Boituva e Itu.

Em Americana, a rede se junta às grandes marcas Pague Menos, São Vicente, Crema, Savegnago e Paraná, aumentando a concorrência e trazendo mais competitividade e consequentemente melhores preços aos consumidores.

“Que alegria poder anunciar a chegada de mais uma empresa renomada em nossa cidade! A rede de supermercados Delta estará se realocando na Avenida Compositor, criando 180 empregos diretos!”, disse o prefeito.

