Mãe cria vaquinha para comprar andador para bebê com paralisia cerebral

Uma mãe, Izabella Giatti, lançou uma vaquinha online para arrecadar fundos para comprar um andador adaptado para seu filho, Bernardo, de 1 ano e 10 meses, com paralisia cerebral. A doença foi diagnosticada quando a criança tinha 1 ano e 3 meses. A meta é atingir R$14.500,00. Até o momento, a vaquinha teve 78 contribuintes e arrecadou R$4.485,00.

PARA DOAR: ID da vaquinha: 4434067 OU aqui.

Veja o relato de Izabella.

“Tivemos o diagnóstico do Bê de paralisia cerebral grau III com 1 ano e 3 meses. Hoje ele tem 1 ano e 10.

De lá pra cá tudo tem sido muito corrido, a agenda dele vive cheia de tarefas! rs

Bernardo é acompanhado por fisioterapeutas, fonoaudióloga, ortopedista, neurologista e pediatra. O plano de saúde é péssimo nesse caso (crianças com alguma deficiência), então fazemos tudo particular (pagamos todas as sessões). Viajo toda segunda-feira pra irmos na sessão de fisio em Americana, fora os médicos de rotina. Fica bem pesado, mas é a saída que temos no momento!

O Bê apresenta uma melhora significativa na recuperação com a equipe multidisciplinar acompanhando ele. E em cada fase que ele está, são exigidos aparelhos, adaptações diferentes pra conseguir ter uma qualidade de vida melhor.

No momento, ele está prontinho pra começar a treinar a marcha num andador adaptado. Nós esperamos tanto por esse momento…Recebemos a prescrição da fisioterapeuta e fomos até a loja em Campinas pra experimentar, ver como ele reagiria, se ia gostar…

Ele adorou! O andador deu certo pra ele! ❤️

Esse andador irá ajudá-lo a andar, literalmente.

Ajudará nos passinhos corretos, no movimento certo, mantendo o corpo todo alinhado. Mas mais que isso, entregará a ele a alegria de poder viver uma infância feliz, mesmo com as limitações. Bernardo conseguirá brincar com o irmão, com os amiguinhos, com a família. Terá a liberdade de conseguir se movimentar sozinho, pra onde quiser.

Por ser adaptado pra ele, nas medidas dele, com acessórios que ajudarão no tronco, no quadril, nos braços, o andador tem um preço bem alto. Além disso, ele é importado.

Fizemos essa vakinha pra arrecadarmos a quantia que precisamos. Vamos todos juntos ajudar o nosso Bê?

Se você puder nos ajudar de qualquer forma, nós ficaremos imensamente gratos!

Pedimos que compartilhe pra alcançarmos o maior número de pessoas.

Qualquer ajuda será muito bem vinda!

Obrigada desde já!

Deus abençoe você! ❤️”