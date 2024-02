Homem é preso após furto em loja no Jardim São Paulo, em Americana

Um homem de 40 anos foi preso pela Guarda Municipal de Americana, na manhã desta sexta-feira, após invadir um estabelecimento comercial na Rua das Acácias e furtar um aparelho celular e dinheiro do caixa.

Por volta das 04:45hrs, a vítima recebeu o alerta do furto através do aplicativo de monitoramento de alarme em seu celular e imediatamente passou as informações via WhatsApp da Gama, que em menos de 5 minutos chegou no local. Com base nas características e imagens passada às equipes, os agentes fizeram a patrulha e realizaram a abordagem do indivíduo, nas proximidades do bairro Jardim dos Lírios.

Durante averiguação, foi localizado o aparelho celular da vítima e a quantia de R$47,45 em uma sacola.

Os GCMs Aparecido e Sandrin apresentaram o caso no plantão de polícia, onde também foi constatado um mandado de prisão em desfavor do acusado, que acabou sendo preso em flagrante. Celular e dinheiro foram devolvidos a vítima.

