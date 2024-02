Palmeiras x São Paulo disputando a taça da Supercopa do Brasil, Vasco x Flamengo

fazendo o primeiro clássico do Campeonato Carioca de 2024, chuva de gols na rodada de abertura da Copa do Nordeste e nos estaduais, com destaque para Atlético x Cruzeiro pelo Mineiro, além da crise no Corinthians e de muitas reportagens especiais… Assunto é o que não falta no SBT Sports deste domingo (4), apresentado por Fred Ring.

O programa vai mostrar tudo do Choque-Rei, que será disputado no Mineirão, em Belo Horizonte, com matérias falando da preparação de Palmeiras e São Paulo para o jogão decisivo.

Leia + Sobre todos os Esportes

Além do confronto pelo título da Supercopa, domingo tem clássico pelo Campeonato Carioca, entre Vasco e Flamengo, que buscam o triunfo para entrar na zona de classificação. O SBT mostra a partida, na TV, para o Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Goiânia, Manaus, Vitória, Fortaleza, Recife e Salvador. No site do SBT Sports, duelo passa para todo o Brasil.

O que não vai faltar também é muita bola na rede, com os gols de sábado dos estaduais, incluindo o clássico Mineiro entre Atlético e Cruzeiro e as partidas que abrem a disputa da fase de Grupos da Copa do Nordeste. O SBT Nordeste transmite Fortaleza x América-RN e Náutico x Botafogo-PB.

O SBT Sports também foi até a estação Corinthians-Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, para ouvir os torcedores do Timão sobre mais um início de temporada complicado do clube.

A crise no clube do Parque São Jorge será tema do programa, que ainda chega trazendo as últimas novidades do mercado da bola, a caminhada do Brasil no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 e reportagens especiais nos quadros “Momento Champions” e “Sete Maravilhas”, dessa vez com alguns gols e comemorações famosas de três craques que fazem aniversário na segunda-feira, dia 5 de fevereiro: Cristiano Ronaldo, Neymar e Carlitos Tevez.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP