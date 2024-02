Orestes e Ondas devem ser apostas do Podemos Americana

Os ex-vereadores Orestes Camargo Neves e Alfredo

Ondas devem ser apostas do Podemos Americana para as eleições de 2024. O partido hoje tem o vereador Leco Soares e como importante ‘força’ os irmãos Erich Hetzl Jr (ex-prefeito hoje presidente da Ameriprev) e Ricardo Hetzl, ligação da legenda com a presidente da legenda Renata Abreu (deputada federal).

O NM publicou esta semana uma análise que indicava que o Podemos tenderia a ‘abraçar’ 1 ou 2 dos atuais vereadores da base do prefeito Chico Sardelli (sem partido), mas o representante local da legenda Rick Hetzl garante que o partido vai mesmo somente com Leco Soares como seu representante.

A atual tendência é que o Podemos atraia mais nomes além de Orestes e Ondas (que foi candidato a prefeito na última eleição pelo MDB).

O time do governo local ainda precisa encontrar espaços (partidos) para abraçar 5 a 7 dos atuais vereadores.

