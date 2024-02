Direito e Psicologia: FAM confirma abertura de turmas no período da manhã

A FAM-Faculdade de Americana confirmou a abertura de turmas do período da manhã para os cursos de Direito e Psicologia deste ano. Estas serão as primeiras turmas destas áreas com ensino matutino. A recepção dos calouros será realizada no dia 15 de fevereiro.

Os cursos matutinos de Direito e Psicologia chegam para aumentar a grade de cursos oferecidos pela Instituição pela manhã. A FAM desde 2017, com o curso de Medicina Veterinária, abriu a Faculdade para os alunos que desejam cursar o ensino superior pela manhã.

“Sempre buscamos oferecer oportunidades para que as pessoas possam estudar. Já conseguimos com Medicina Veterinária e neste ano os cursos de Direito e Psicologia chegam para agregar no período matutino com a mesma estrutura e qualidade do corpo docente do horário noturno tradicional da FAM”, comentou o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

Waldomiro Rizato, coordenador do curso de Direito da FAM, lembra que o curso oferece a mesma estrutura do tradicional período noturno. “O curso de Direito matutino da FAM oportuniza aos futuros bacharéis o mesmo corpo docente, estrutura e qualidade do noturno, com o diferencial de atender aos anseios daqueles impossibilitados de cursar o período noturno”, disse Rizato.

Cristiane Correia, coordenadora do curso de Psicologia da FAM, lembra que a abertura do curso de Psicologia matutino é uma oportunidade para as pessoas que tem compromissos que impossibilitam estudar no período noturno.

“Partindo deste princípio, o curso matutino de Psicologia, além de expandir nosso compromisso e atender um número maior de alunos, a gente consegue oferecer a oportunidade para aquelas pessoas que têm compromissos com filhos, família ou trabalho no período noturno e esta nova opção é uma boa saída para estes candidatos”, disse.

Aprendizado na prática

Com toda esta estrutura, a FAM busca o ensino na prática com professores atuantes no mercado de trabalho, além da prestação de serviço para a comunidade, através de apoio em eventos sociais e os atendimentos no Serviço Integrado de Atenção, o SIA, que já atendeu mais de 100 mil pessoas nos cursos de Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, Enfermagem.

“Buscamos através dos nossos cursos colaborar com a comunidade gratuitamente e também oferecer as melhores práticas para os nossos alunos, vivenciando o ambiente da área escolhida com acompanhamento dos nossos professores”, disse Celia Jussani, diretora acadêmica da FAM.

Para saber mais e se inscrever no Vestibular FAM 2024, acesse: fam.br