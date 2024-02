Kátia quer volta do Cata Treco em SB

A vereadora Kátia Ferrari quer a volta da Operação “Cata Treco”

em todos os bairros de Santa Bárbara d´Oeste. Ela protocolou, nesta sexta-feira (2/2), Indicação sugerindo ao Poder Executivo verificar a possibilidade da retomada da ação. A sugestão tem como objetivo a prevenção dos casos de dengue no Município, visto o crescimento do número de casos no Brasil e Estado.

Nesta época do ano, o aumento das chuvas e o calor são favoráveis ao desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zica vírus, explicou a parlamentar.

Por isso, ela aponta que a Operação Cata Treco deve recolher materiais inservíveis que podem se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti e animais peçonhentos, como escorpiões, atuando na prevenção. Apesar dos ecopontos existentes na cidade, muitas pessoas têm dificuldades de levar seus descartes até esses locais. “O enfrentamento da dengue é uma tarefa contínua e coletiva que envolve toda a sociedade. O cidadão cuidando do seu quintal e o Poder Público fazendo a sua parte”, disse.

Nesta semana, Kátia Ferrari também protocolou requerimentos para saber o número de casos de dengue no município nos últimos anos e as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti; e pedir informações sobre como a administração irá proceder em relação à vacinação da dengue. Por fim, fez uma indicação para sugerir que o Poder Executivo verifique a possibilidade de realizar a nebulização nos bairros com casos positivos da doença, caso, ainda, não seja realizado na cidade.

