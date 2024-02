A Canção Nova, em Cachoeira Paulista, na Região Turística

da Fé, recebeu durante o ano de 2023, mais de 1,8 milhão de peregrinos, movimento recorde. Em comparação com a média anual, que até então era de 1,2 milhão, foram 600 mil visitantes a mais.

Todos os finais de semana, ininterruptamente, a Canção Nova promove eventos (Acampamento, Encontros, Kairós) que atraem públicos de várias faixas etárias (idosos, adultos, crianças, jovens) e traz diferentes temas de interesse, além da espiritualidade, como ansiedade, depressão, trauma da morte, relacionamentos, educação dos filhos, etc. No total, serão 53 eventos ao longo de 2024.

O pico mensal no ano passado foi registrado em julho: 294.241 peregrinos, com destaque para o Acampamento PHN que contou com 141.345 participantes nos cinco dias de evento.

O segundo maior público foi registrado durante o Encontro Nacional Exército de São Miguel Arcanjo, organizado pelo Instituto Hesed, que escolheu a Canção Nova como sede de seu primeiro evento nacional, e reuniu mais de 60 mil pessoas. A segunda edição do encontro aconteceu no último fim de semana de janeiro de 2024, entre os dias 26 e 28 do mês.

Outro destaque em 2023 foi o primeiro Acampamento “Sorrindo Pra Vida”, que leva o nome de um dos programas diários da Canção Nova, e surpreendeu com mais de 30 mil participantes nos três dias do evento. A Canção Nova tem a expectativa de aumento desse fluxo, para a segunda edição, que será de 6 a 8 de setembro de 2024.

O Santuário do Pai das Misericórdias é o principal ponto de peregrinação na Canção Nova, e abriga, num espaço anexo, o túmulo do fundador da Comunidade Canção Nova, padre Jonas Abib, aberto diariamente para visitação. Com o formato de uma mão, que faz alusão ao cuidado e ao auxílio de Deus para com seus filhos, o Santuário do Pai das Misericórdias integra a Região Turística da Fé, no Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo.

Infraestrutura de acolhimento

Além de espaços para alimentação (restaurante, padaria, lanchonete, quiosques), auditório, há 440 banheiros, estacionamento gratuito com 700 vagas para ônibus e 1472 carros, a Canção Nova oferece uma área de Camping, com taxa (pulseira de acesso) de R$15,00 (quinze reais) por pessoa, incluindo o banho. Crianças até seis anos não pagam. Há também espaço para quem viaja de motorhome ou trailer, com taxa de R$50,00 (cinquenta reais) para até três dias.

Também está à disposição dos peregrinos o “Canção Nova Kids”, um espaço para evangelizar as crianças brincando: tem contação de histórias, música e atividades lúdicas, além da área de playground, lanchonete e Área Baby.

As crianças com menos de 7 anos podem entrar somente acompanhadas dos pais ou responsáveis.

