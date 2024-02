Americana testa nova empresa da merenda esta semana

Merenda- A Secretaria de Educação de Americana definiu

o calendário de início de atividades da empresa Ômega Alimentação, especializada no fornecimento de gêneros alimentícios e na preparação de alimentação escolar, responsável pela preparação das refeições servidas aos estudantes das 49 escolas da rede municipal. O comunicado com o cronograma de trabalho foi enviado, nesta quinta-feira (1º), às unidades escolares.

As cozinheiras contratadas iniciarão suas atividades nas escolas de Ensino Fundamental na próxima terça-feira (6) e, no dia seguinte, nas unidades de Educação Infantil. Cozinheiros e ajudantes participarão de capacitações realizadas em três turmas, no CIEP Prof. Octávio César Borghi, na Cidade Jardim. A cozinha da unidade passou por manutenção completa e recebeu novo gesso, lixamento e pintura das paredes durante o período de férias escolares.

Mais notícias da cidade e região

O abastecimento dos alimentos ocorrerá entre os dias 6 a 9. A empresa contratada vai fornecer diversos gêneros alimentícios estocáveis, como arroz branco e integral, feijão carioca e preto, aveia, cereal matinal sem açúcar, iogurte com polpa de frutas, diet, sem lactose e à base de vegetais, leite comum e sem lactose, macarrão comum, integral e sem glúten, entre outros; 50 tipos de hortifrutigranjeiros; 12 tipos de carnes e frios, como carne bovina, frango, peixe sem espinha, carne suína, queijo branco e mussarela, entre outros itens.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, destacou a variedade de alimentos fornecidos aos estudantes e a ampliação da oferta de produtos orgânicos e advindos da agricultura familiar. “O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi determinaram que a qualidade da merenda seja mantida e a diversidade de alimentos nutritivos, ampliada, e isso será feito pelos novos profissionais e por nossos servidores ligados à alimentação escolar. Seguiremos adotando o cardápio desenvolvido pelas nutricionistas da rede municipal de Educação com o objetivo de fornecer refeições com alto valor nutricional e que contribuam para o desenvolvimento de nossos alunos”, declarou.

Em janeiro, representantes da empresa estiveram na secretaria para uma reunião de planejamento com Ghizini e a secretária adjunta da pasta, Evelene Ponce Medina.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP