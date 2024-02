6 destinos internacionais para fugir do Carnaval

Internacionais- O Carnaval está aí e para quem prefere

aproveitar a oportunidade para conhecer lugares incríveis e longe da agitação, os destinos internacionais são as melhores escolhas. Seja para a América do Sul ou para a Polinésia Francesa, selecionamos lindíssimas regiões para você planejar seu merecido descanso. Confira!

Mendoza, Argentina

Que tal trocar a caipirinha da folia por excelentes vinhos em um lugar tranquilo?

Se sua ideia é deixar de lado a bagunça e curtir uma bela taça desta bebida em meio a lindíssimos vinhedos, a Casa de Uco é a escolha ideal para se hospedar no feriado. O hotel fica pertinho do Brasil, na região de Mendoza, localizada aos pés da Cordilheira dos Andes e traz experiências enogastronômicas deliciosas. Por lá, usufruindo a temperatura agradável desta estação, participe de um piquenique ou almoço nos Chañares, um passeio que começa a pé ou a cavalo, atravessando toda a propriedade, onde é possível apreciar a flora e a fauna naturais dali. Caso opte por ir a cavalo, o trajeto tem a duração de 45 minutos e o levará até um lugar secreto, onde o chef da propriedade o estará esperando com uma refeição local regada a muito vinho, que é realmente um deleite. Aproveite a promoção long stay: fique três noites e ganhe 15% de desconto.

Chillán, no Chile

Não quer pular nos bloquinhos, mas ama gastar energia praticando atividade física?

Vá para Chillán, essa cidade localizada mais ao sul do Chile que é cercada por montanhas, bosques e reservas naturais onde se encontra o hotel Termas Chillan. Por lá a pedida é realizar caminhadas de todos os níveis ou ainda praticar mountain bike, escaladas e trekking. No final de cada dia ainda dá tempo de relaxar no Alunco, um dos maiores e mais completos Spas da América Latina que oferece inúmeras terapias e massagens, como o ritual vulcânico, que utiliza pedras quentes e frias em pontos estratégicos da coluna de das pernas para uma reconexão profunda.

Vale del Maipo, ainda no Chile

Esqueça o acarajé do Carnaval baiano e escolha um verdadeiro prato de chef!

Ao lado da Cordilheira dos Andes, está localizado o Vale del Maipo, que também fica próximo a Santiago. Ali, está o encantador Las Majadas de Pirque, onde é possível usufruir de uma gastronomia maravilhosa. “De las brasas a la mesa” é uma experiência na qual os hóspedes aprendem a preparar as melhores receitas com o sub-chefe Alejandro Vergara e descobrem a versatilidade dos alimentos preparados nas brasas, desde os pratos principais até as sobremesas. Além disso, durante todo o mês de fevereiro, o hotel oferece o “2×1 Bed & Breakfast” e o “Verão Half Board”, que inclui um vinho de cortesia no quarto e dois drinques no bar da piscina.

Brickell, em Miami

Troque os bailes de Carnaval pelos badalados rooftops de Miami.

Todo mundo já sabe que esse é um dos destinos da Flórida com mais agitação – e tem para todos os gostos! São praias, outlets famosos, passeios culturais e é claro, bares incríveis. Um dos mais concorridos atende pelo nome de Sugar e fica localizado no rooftop do East Miami, um hotel moderno e com design incrível em Brickell. Esse é um dos mais vibrantes e badalados bairros da Flórida e justamente por ter desenvolvido uma atmosfera urbana única, com restaurantes, bares, lojas, cafés e clubes noturnos, é até mesmo comparado com Nova York. A sugestão para um entardecer perfeito é se jogar no animadíssimo bar Sugar da hora do pôr-do-sol até o comecinho da madrugada, se deliciando com drinques autorais surpreendentes. Ao fazer a reserva, ganhe desconto para toda a família com a oferta “Stay more save more”.

Atol de Tetiaroa, Polinésia Francesa

Feriado prolongado é perfeito para uma viagem de longa duração.

Esse atol de encher os olhos na Polinésia Francesa reserva um dos hotéis mais sustentáveis do mundo, o The Brando. Nada mais inspirador do que programar a viagem dos sonhos em um dos feriados mais longos do ano para este paraíso. Ao chegar lá, não haverá bailes e nem desfiles do sambódromo, mas se prepare para uma imersão na cultura local dos polinésios, que também remete muita festividade e alegria com suas danças típicas. Inclusive, em certas épocas, há festivais com competições esportivas, música típica e comida abundante. No The Brando, vale destacar também, atividades encantadoras que, longe da costa, é possível mergulhar de snorkel entre tubarões de espécies mansas. Além deles, outros animais podem ser vistos no jardim de coral, como raias e inúmeros peixes. O resort está com a oferta “Fly Free”, que permite voar para o atol de Tetiaroa sem nenhum custo adicional saindo de Papeete.

Porto, Portugal

Deixe o agito de lado e desfrute da calmaria do Rio Douro.

Nesta cidade portuguesa vibrante com casas azulejadas e ruas coloridas, está o lindo Vila Foz Hotel & Spa que reserva muitas surpresas exclusivas entre passeios, gastronomia, vinhos e bem-estar. O hotel oferece o tour de iate pela foz do Rio Douro, com almoço feito pelo chef Arnaldo Azevedo. É uma maneira especial de conhecer o rio, suas pontes e as diferenças arquitetônicas entre as margens do Porto e da Vila Nova de Gaia. Vale destacar também, o Vila Foz Suite Wine & Spa Experience no qual você desfrutará de uma vista magnífica do mar em sua suíte, em seguida irá relaxar no Spa e então, descobrir os segredos dos deliciosos vinhos Niepoort. Mas claro, ainda poderá finalizar o belo dia com o menu degustação no Restaurante Vila Foz, estrelado pelo Guia Michelin.