Como ficar forte depois dos 60

Quanto mais massa muscular, maior chance de ter qualidade de vida depois dos 60

A conclusão trazida de forma enfática pelo livro “A Revolução dos Músculos”, publicado em março deste ano pela geriatra americana Gabrielle Lyon, reforça um consenso que já há algum tempo transita entre acadêmicos, profissionais da educação física e médicos das mais diferentes especialidades.

No trabalho, a especialista em saúde dos músculos se apoiou em seus anos de prática clínica para destacar o papel da musculatura na prevenção de doenças como hipertensão e diabetes, no reforço do sistema imunológico e, claro, na manutenção da capacidade funcional para realizar movimentos cotidianos como caminhar, sentar e carregar sacolas de supermercado.

Essa constatação tem levado um número cada vez maior de pesquisadores a buscarem métodos que possam não apenas desacelerar o quadro de perda de massa muscular, típico de pessoas acima dos 50 anos, mas revertê-lo por completo, permitindo que o ganho de músculos seja algo factível na maturidade. É neste contexto que a musculação têm ganhado espaço como aliado fundamental deste grupo da população.

“A maioria dos estudos demonstrou que o fortalecimento muscular resulta na melhora significativa da massa e da função dos músculos esqueléticos. Programas de fortalecimento com carga baixa, alta, com picos de potência ou com associação de treinamento cardiovascular trazem efeitos benéficos sobre essas estruturas”, concluiu uma ampla revisão bibliográfica publicada pela PUC-SP.

De acordo com o treinador da Smart Fit Bruno Silva, os benefícios da musculação para os idosos vão além de seus resultados comprovados no âmbito do ganho de força de massa muscular. Segundo ele, uma das características mais importantes da modalidade diz respeito à sua capacidade de ser adaptada às particularidades de praticantes dos mais diferentes perfis.

“A segurança nos movimentos é um dos aspectos que justificam a realização de treinos de musculação para indivíduos idosos. A musculação ao contrário do que se pensava a 15 – 20 anos, é uma modalidade do treinamento que propicia adaptações significativas para os praticantes”, afirmou o treinador, destacando o fato de que a disseminação dessa ideia de segurança tem sido responsável por um aumento importante de alunos da terceira idade nas academias.

“No grupo Smart Fit, por exemplo, temos uma média de 15% de clientes na faixa dos 60 anos ou mais”, finalizou.

Quer conhecer alguns dos exercícios mais efetivos para o ganho de massa muscular na terceira idade? Confira abaixo e no vídeo o treino sugerido pelo treinador Bruno Silva:

TREINO A (3x por semana) TREINO EXERCÍCIO SÉRIE REPETIÇÕES INTENSIDADE INTERVALO A Mobilidade de tronco 2 8 — 12 60 – 70% 60″ – 90” A Puxada máquina articulada 2 8 — 12 60 – 70% 60″ – 90” A Remada curvada fechada com halter 2 8 — 12 60 – 70% 60″ – 90” A Supino máquina inclinado articulado 2 8 — 12 60 – 70% 60″ – 90” A Supino reto com halter 2 8 — 12 60 – 70% 60″ – 90” A Agachamento peso corporal 2 8 — 12 60 – 70% 60″ – 90” A Agachamento com halter 2 8 — 12 60 – 70% 60″ – 90” A Levantamento Terra 2 8 — 12 60 – 70% 60″ – 90” A Gêmeos em pé 2 8 — 12 60 – 70% 60″ – 90”

