As competições de futsal dos Jogos Municipais Escolares de Santa Bárbara d’Oeste

encerraram nesta terça-feira (28). A Emefei “Vereador José Luiz Gomes da Silva – Zelo”, do Conjunto dos Trabalhadores, foi a campeã na categoria feminino e o CIEP “Dom Eduardo Koaik”, do Planalto do Sol, foi a escola campeã na categoria masculino. No total 25 escolas participaram com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental e oito escolas avançaram para as finais.

Os jogos de futsal foram realizados nos dias 20, 21, 22 e 23 e as finais nos dias 27 e 28 de maio, nos ginásios municipais “Vereador José Salves”, no Jardim Pérola, “Mirzinho Daniel”, no Jardim Mariana, e “Djaniro Pedroso”, no Centro.

Os Jogos Municipais Escolares envolvem cerca de 1.500 alunos da Rede Municipal de Ensino. A primeira etapa foi realizada em abril, com as competições de atletismo. Em outubro acontecem os jogos de basquete. Em agosto haverá o “Brinca SBO” com brincadeiras e jogos para os alunos do 4º ano.

O evento tem como objetivo desenvolver as atividades esportivas, integrar alunos e escolas, despertar a consciência corporal, social e afetiva, propiciar a prática esportiva de diversas modalidades e favorecer a descoberta de novos talentos esportivos que possam ser indicados para os programas esportivos da Secretaria Municipal de Esportes.

Confira os resultados do Futsal:

Feminino:

1º – Emefei “Vereador José Luiz Gomes da Silva – Zelo”, Conjunto dos Trabalhadores

2º – Emefei “Anália de Lucca Furlan”, Cruzeiro do Sul

3º – Emefei “Antonia Fagboli Furlan”, 31 de Março

Masculino:

1º – CIEP “Dom Eduardo Koaik”, Planalto do Sol

2º – Emefei “Antonia Fagboli Furlan”, 31 de Março

3º – Emefei “Profª Maria Martiniano Gouvea Valente – Dona Bininha”, Conjunto Roberto Romano

