Como Integrar sua loja virtual com o Instagram

As redes sociais se tornaram fundamentais para empresas atingirem novos públicos. E é possível até vender diretamente no Instagram. A ferramenta permite que você venda diretamente pela plataforma, alcançando mais pessoas.

A especialista em marketing e vendas pelas redes sociais Camila Silveira ensina os passos para fazer essa integração:

1. Verifique os Requisitos

Antes de começar, certifique-se de que sua loja cumpre os seguintes requisitos:

– Sua empresa está localizada em um mercado suportado pelo Instagram Shopping.

– Você vende produtos físicos.

– Sua conta do Instagram é uma conta empresarial.

– Sua conta do Instagram está conectada a uma página do Facebook.

2. Crie uma Loja no Facebook

Para usar o Instagram Shopping, é necessário ter uma loja no Facebook:

1. Acesse o **Facebook Commerce Manager**.

2. Clique em **Criar uma Loja**.

3. Siga o processo de configuração, preenchendo as informações necessárias sobre sua empresa e sobre os produtos que deseja vender.

3. Vincule sua Conta do Instagram

Após configurar a loja no Facebook, você precisa vincular sua conta do Instagram:

1. No **Insta**, vá para **Configurações**.

2. Selecione **Empresa** e depois **Configurar Instagram Shopping**.

3. Conecte sua conta do Instagram à sua loja do Facebook e siga as instruções para finalização.

4. Adicione um Catálogo de Produtos

Você pode adicionar produtos ao seu catálogo:

1. No **Facebook Commerce Manager**, acesse **Catálogos**.

2. Crie um novo catálogo ou use um existente.

3. Adicione produtos manualmente ou usando integrações com plataformas de e-commerce, como Shopify ou BigCommerce.

5. Ative o Instagram Shopping

Depois de configurar tudo no Facebook, siga estes passos para ativar o Insta Shopping:

1. No **Insta**, vá para **Configurações** e selecione **Empresa**.

2. Clique em **Compras**.

3. Escolha o catálogo que você deseja conectar à sua conta do Insta.

4. Envie sua conta para análise.

6. Marque Produtos nas Publicações

Após a aprovação:

1. Crie uma nova publicação ou Story no Insta.

2. Selecione **Marcar Produtos**.

3. Escolha o produto do seu catálogo para adicionar à publicação.

Camila também deu três dicas para atrair compradores

– **Fotos de Qualidade**: Imagens claras e atraentes são essenciais para atrair compradores.

– **Descrição Detalhada**: Garanta que seus produtos tenham descrições detalhadas.

– **Promoções e Descontos**: Use promoções para atrair mais clientes.

“Integrando sua loja virtual ao Insta, você maximiza o alcance da sua marca e facilita a compra para seus seguidores. Para mais dicas como essas siga as redes @camilasilveiraoficial”, finaliza.

