Mais 250 alunos da Educação de Nova Odessa passam por avaliação nutricional em parceria com a Nutrição da FAM

Através da parceria da Prefeitura de Nova Odessa com o curso de Nutrição da FAM (Faculdade de Americana), mais 250 alunos de 6 meses a 10 anos da Rede Municipal de Ensino passaram recentemente por avaliações de Antropometria – incluindo a medição de peso e altura para cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal) e adequação às curvas de crescimento infantil. Milhares de alunos da Rede Municipal passaram pelo programa nos últimos anos.

Desta vez, foram atendidos alunos das EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica) Dante Gazzetta, no Centro, e Professora Maria Cecília Borriero Milani, no Green Village. Sob supervisão da nutricionista responsável Juliana Pissaia Savitsky, o levantamento foi feito pelas estagiárias do curso de Nutrição da FAM Camilly Alves e Cláudia Pereira, nos meses de maio e junho.

A partir dessas avaliações, os casos de baixo peso e obesidade foram encaminhados ao Setor de Alimentação Escolar (a “Merenda Escolar”) da Prefeitura, para análise e eventuais ações adicionais visando promover a saúde dos alunos.

De acordo com a nutricionista responsável, “o objetivo do projeto é fazer uma avaliação antropométrica e nutricional contínua com as crianças, uma forma de abrir portas para que os estudantes de Nutrição tenham a oportunidade de colocar em prática os conteúdos estudados no estágio”.

“Baseando-nos nos resultados, fazemos novas ações junto aos alunos, em parceria com a Rede Municipal de Saúde, por exemplo, além de atividades de Educação Nutricional, como hortas, oficinas culinárias e mais”, apontou Juliana.

BETERRABA

Além da avaliação antropométrica, as estagiárias implementaram um projeto de horta suspensa nas duas unidades escolares, nas quais as próprias crianças participaram ativamente do cultivo de beterrabas em garrafas PET recicladas. Esse projeto não apenas ensinou os alunos sobre o ciclo de crescimento de vegetais, mas também incentivou o consumo de alimentos frescos e nutritivos.

As sessões de Educação Nutricional foram centradas na beterraba, explorando seus benefícios nutricionais e estratégias para incorporá-la de maneira atraente e saudável nas refeições diárias. Para complementar essas atividades, os pais das crianças receberam um questionário de perfil alimentar e um folder informativo, destacando a importância da variedade no consumo de vegetais.

Além de contribuir para melhorias nas práticas alimentares da escola, Camilly Alves e Claudia Pereira também participaram da atualização do MBP (Manual de Boas Práticas) do Setor de Alimentação Escolar que será implementado em todas as unidades a partir de agosto.

O ESTÁGIO

Com o objetivo de promover hábitos alimentares saudáveis e monitorar o crescimento infantil, o estágio é uma parceria da prefeitura de Nova Odessa com a FAM (Faculdade de Americana), que acontece sob a supervisão da nutricionista do município Juliana Pissaia Savitsky, da professora supervisora Joseane Almeida Santos Nobre e da coordenadora do curso Glenys Mabel Caballero Córdoba.

