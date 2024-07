Confira resultados da 3ª rodada do Futebol de Base 2024 de Nova Odessa; 4ª rodada é neste final de semana

Leia + Sobre todos os Esportes

Aconteceu no último domingo (07/07) a 3ª rodada do Torneio Regional de Futebol de Base 2024, uma realização da Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que conta com mais de 400 crianças e adolescentes de projetos sociais da cidade – além de uma equipe convidada de Americana. Os jogos acontecem nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17 em campos de Nova Odessa e Americana.

“Eu fico muito feliz trazer de volta para a garotada este campeonato, que teve sua tradição perdida e ficou 10 anos esquecido. Porque é disso que a criançada gosta: se divertir, brincar e estar entre os amigos. Ver o sorriso no rosto da criançada é muito importante. Durante os jogos, temos olheiros e com certeza vamos descobrir muitos talentos que vão brilhar no futuro como jogadores profissionais”, afirmou recentemente o prefeito de Nova Odessa.

De acordo com o secretário-adjunto de Esportes, o árbitro José Henrique de Carvalho, “o Torneio Regional de Futebol de Base começou a todo vapor, com ótimos jogos e muitas crianças se divertindo. Estamos muito felizes com essa conquista. Nossa Secretaria tem se esforçado muito para o bom andamento das competições. Quero agradecer ao nosso prefeito e vice pelo apoio em todos os campeonatos”.

Confira abaixo os resultados da 3ª rodada do torneio e quais times se enfrentarão na 4ª rodada.

3ª RODADA – CAMPO DA VILA AZENHA – NOVA ODESSA

Na categoria Sub-11, o time da Vila Azenha empatou com o time do Juventude por 1×1. Na categoria Sub-13, a vitória foi do time da Vila Azenha, que teve uma vitória de 6×0 contra o time da Juventude. No Sub-15, o time do Juventude venceu o time da Vila Azenha por 3×2. Já na categoria Sub-17, o time da Vila Azenha venceu o time do Juventude por 2×1.

3ª RODADA – CAMPO DO SÃO JORGE – NOVA ODESSA

Na categoria Sub-11, o time dos Meninos Brilhantes venceu o time do São Manoel por 1×0. Nas categorias Sub-13 e Sub-15, o jogo ficou Meninos Brilhantes 0x0 São Manoel. Já na categoria Sub-17, o time dos Meninos Brilhantes ganhou de 4×2 do time do São Manoel.

4ª RODADA – NESTE SÁBADO E DOMINGO

A 4ª rodada do Torneio Regional de Futebol de Base 2024 acontece neste final de semana, nos dias 13 e 14 de julho, com início nos jogos da categoria Sub-11. No sábado, dia 13/07, os jogos acontecerão no Campo da Vila Azenha, a partir das 13h15, onde o time do Juventude enfrentará o time dos Meninos Brilhantes em todas as categorias. Já no domingo, dia 14/07, os jogos também acontecerão no Campo da Vila Azenha, desta vez na parte da manhã, a partir das 7h45, onde o time EC Real enfrentará o time da Vila Azenha em todas as categorias.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP