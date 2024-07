Campinas 250 anos: uma cidade líder no Brasil

Neste domingo, 14 de julho, Campinas completa 250 anos. É uma data para celebração, para todos que admiram essa cidade que tem brilhado no cenário estadual e nacional e que há 24 anos lidera uma importante região metropolitana, justamente a Região Metropolitana de Campinas (RMC). De fato, Campinas tem uma trajetória da qual todo brasileiro pode se orgulhar. Vários nomes importantes da história brasileira têm suas biografias ligadas a Campinas, a começar por Hércules Florence, um cientista e artista de origem francesa que acabou se radicando na cidade e que é considerado o “pai da fotografia”, por suas experiências na longínqua década de 1830.

Outro inventor fundamental para a vida moderna, o padre Landell de Moura, foi pároco em Campinas no final do século 19. Ele é considerado por muitos especialistas como o verdadeiro inventor do rádio, antes das experiências do italiano Guilhermo Marconi.

Também temos os nomes do legítimo campineiro, Antonio Carlos Gomes, maestro e compositor que se projetou na Europa também no século 19, e o de Alberto Santos Dumont, mineiro que estudou em Campinas, no Colégio Culto à Ciência, muito antes de se tornar o “pai da aviação”.

Esses nomes seriam suficientes para destacar Campinas como um dos principais polos de criatividade do Brasil e da América Latina. Mas a cidade se projetaria muito mais por seu polo de ciência e tecnologia, inaugurado com o Instituto Agronômico, de 1887. Depois da criação da PUC-Campinas e da Unicamp, outros centros de pesquisa e desenvolvimento se instalaram em Campinas, como base do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação de hoje, um dos mais vibrantes do continente.

Um exemplo muito claro é o Projeto Sirius, instalado em Campinas e que é um dos mais modernos aceleradores de partículas do mundo. As pesquisas desenvolvidas no Sirius, que representa o projeto científico que exigiu o maior volume de investimentos da história do Brasil, contribuirão com importantes avanços em várias áreas, de energias renováveis à medicina, da agroindústria à proteção ambiental. De forma interconectada ao Sírius, também funcionará em Campinas o principal laboratório de biossegurança máxima do Brasil, o Orion, que começou a ser construído e é fruto de uma demanda originada na pandemia de Covid-19. Com o Orion, o Brasil passará a ter condições de isolar e estudar microrganismos, como base por exemplo para a produção de vacinas para as mais diversas doenças.

Mas Campinas é muito mais, sendo por exemplo um polo logístico de fundamental relevância para o estado e o país. Essa vocação logística começou com as ferrovias do século 19, sobretudo a Companhia Paulista e a Companhia Mogiana, e depois prosseguiu com as grandes rodovias e o Aeroporto Internacional de Viracopos.

Com todo esse vigor, Campinas lidera a RMC e contribuiu muito para que a região seja uma das mais prósperas do Brasil, sempre atraindo investimentos para empresas de alta tecnologia em vários setores. Com seus mais de 3 milhões de moradores, sendo mais de 1 milhão morando em Campinas, a RMC é, na prática, um “pequeno país”, com PIB inclusive superior ao de muitas nações.

Tenho a honra de, por meio do meu mandato parlamentar, estar contribuindo com o desenvolvimento da região metropolitana liderada por Campinas. Nosso olhar atento para a retomada do transporte ferroviário no estado, com projetos como o Trem Intermunicipal, é uma das comprovações de que estamos trabalhando muito pela continuidade do crescimento econômico com geração de renda e emprego para milhares de cidadãos. Campinas é um farol e continuará iluminando a região ao completar dois séculos e meio de vida. Parabéns Campinas, parabéns RMC, contem sempre com o meu mandato.

Dirceu Dalben

Deputado Estadual

