Sumaré deverá seguir com 'guerra de pesquisas' até outubro

A guerra das pesquisas que começou ainda em abril em Sumaré deve seguir até outubro. Os dois nomes que mais se empenham no ‘conflito’ são o candidato oficial do governo Éder Dalben (Cidadania) e o vice-prefeito e candidato do Republicanos Henrique do Paraíso.

Somente esta semana foram divulgados levantamentos com números muito diferentes- em favor de Éder e de Henrique. Neste cenário, fica muito difícil para o eleitor ou os analistas entenderem a quantas anda o processo eleitoral.

Mas o NM vai ajudar o eleitor a entender um pouco como se posicionar no cenário.

Sumaré e seus principais candidatos

Henrique do Paraíso é o atual vice-prefeito que foi abandonado pela família Dalben. O time do atual prefeito e do deputado estadual resolveu ‘emprestar’ o nome para o tio/cunhado Éder Dalben. A aposta é que a aprovação do governo o coloque no 2o turno.

Nome apoiado pelo presidente Lula, o vereador Willian Souza (PT) rema com sua canoa aparentemente à margem do conflito entre a família e o vice. Nome da oposição, Guilherme Dall’Orto é figura apagada que segue perdendo oportunidade de crescer ante um governo rachado com 3 nomes tentando buscar o carinho do eleitor de Sumaré.

