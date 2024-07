Transporte por aplicativo em motocicletas reduz custos e amplia acesso da população

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), em parceria com a Uber, constatou que o transporte por aplicativo em motocicletas oferece uma opção de desclocamento com um custo mais baixo e que amplia o acesso dos usuários ao mercado de trabalho. A pesquisa analisou dados das viagens realizadas de Uber Moto entre fevereiro e setembro de 2023 nas cidades de Fortaleza, Manaus e Rio de Janeiro, e estimou os benefícios econômicos da oferta de motos por aplicativo, comparando as características das viagens com outros modais disponíveis para indivíduos sem acesso a um veículo próprio.

O custo e os tempos de espera e de deslocamento das viagens via Uber Moto foram comparados com os mesmos parâmetros das viagens feitas via transporte público ou pelo próprio app em veículos de quatro rodas.

De acordo com a FIPE, os deslocamentos de moto por aplicativo são uma opção de transporte com valor mais baixo do que pedir viagens com carros, o que beneficia principalmente quem vive em regiões periféricas das cidades, ampliando o acesso dos usuários a oportunidades econômicas, como emprego.

A Fundação constatou também um ganho de tempo com relação ao transporte público decorre principalmente do menor tempo de espera.

Moto por aplicativo: deslocamentos têm duração média de 19 minutos e custam cerca de R$9,10.

deslocamentos têm duração média de 19 minutos e custam cerca de R$9,10. Carro por aplicativo : tempo de viagem similar a moto, mas com um valor em média 75% mais alto.

: tempo de viagem similar a moto, mas com um valor em média 75% mais alto. Transporte público: três vezes mais tempo de deslocamento a um preço mais baixo, cerca de R$4.85.

Para Laura Lequain, gerente de operações da Uber, o amadurecimento da modalidade no Brasil criou novos jeitos de perceber o transporte de motocicletas intermediado pelo aplicativo. “Nós fomos os primeiros a lançar esse tipo de modalidade no país e, lá atrás, imaginávamos que Uber Moto seria utilizado principalmente para os chamados deslocamentos de primeira e última milha e que teria um uso concentrado em horários e locais específicos. Hoje, percebemos que Uber Moto é uma modalidade que tem diferentes tipos de casos de uso para diversos públicos, desde aqueles que movimentam para ações rotineiras, como ir e vir do trabalho, até os que pedem viagens de conexão com o transporte público”.

Mais democrático

Foi feita também um diagnóstico da elasticidade de renda das viagens de Uber por veículos de quatro rodas e de Uber Moto, isso é, o quanto a renda dos moradores influencia na demanda por cada serviço. Essa análise demonstrou que as viagens de moto são distribuídas de forma homogênea em toda a área urbana, independentemente do poder aquisitivo do bairro. Em contrapartida, a oferta das viagens de carro por aplicativo reduzem conforme a renda do bairro diminui.

Quem recebe salários menores é mais beneficiado

Uma última análise do estudo mostrou também que a oferta de Uber Moto beneficia aqueles com menores salários: os que têm até dois salários mínimos de renda são os que mais se favoreceram com a chegada do serviço. De forma simplificada, o benefício econômico é gerado porque o Uber Moto oferece uma alternativa de deslocamento para chegar no trabalho, fazer compras, ir a serviços de saúde e lazer, entre outros, a um custo reduzido.

Indivíduos de menor renda (que ganham até um salário mínimo) são os que ficam com 50,8% do benefício econômico gerado pelo uso de Uber Moto. Aqueles que ganham entre um e dois salários mínimos receberam 39,3% desses benefícios. Os restantes 9,9% dos benefícios foram para pessoas que ganham entre dois e cinco salários mínimos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP