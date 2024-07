Como o mel pode ser um aliado nos esportes

Em tempos antigos, o mel era considerado símbolo de sorte, amor e prosperidade. O alimento produzido a partir do néctar das flores pelas abelhas melíferas não apenas era um presente para a realeza, mas também uma presença essencial em celebrações festivas. Por sua cor dourada, que lembra ouro em forma líquida, era tido em alto valor na Grécia Antiga, berço dos jogos mundiais e cenário de grandes descobertas históricas.

Sabendo do valor cultural do mel para a sociedade e aproveitando o início dos eventos esportivos que começam no dia 26 de julho, em Paris, Baldoni, eleita por cinco vezes o melhor mel do Brasil, traz à tona curiosidades sobre esse alimento milenar destacando seus benefícios para a saúde e seu valor cultural. Confira!

“Para quem pratica atividade física, o mel é uma excelente alternativa. Rico em monossacarídeos, como glicose e frutose, rico em proteínas, aminoácidos, ácidos orgânicos e outras substâncias, por exemplo, maltose e outros oligossacarídeos, que garantem energia e disposição para os treinos”, explica o doutor em Tecnologia de Alimentos e CEO da Baldoni, Daniel Cavalcante.

Outro ponto importante para quem deseja garantir o bom desempenho nas práticas esportivas é manter a qualidade do sono. Para isso, o mel também é extremamente vantajoso. Diversos estudos ao redor do mundo como em Israel e no Japão relatam que a junção de leite com mel contribui significativamente para uma noite de sono tranquila e reparadora. “O mel, mais do que um alimento, é também um recurso medicinal, que traz diversos benefícios para a saúde, como efeito relaxante, alívio da tosse, fortalecimento do organismo, desenvolvimento do trato intestinal e facilitação do processo digestivo”, destaca o executivo.

Uma ação surpreendente do consumo regular do mel são suas propriedades antibacterianas, isto significa que ele também atua com eficácia na cicatrização de feridas. “O alimento é capaz de contribuir para os iniciantes ou profissionais do esporte que muitas vezes ultrapassam os próprios limites para alcançarem um desempenho satisfatório. Para reparar as fibras musculares e repor o gasto de energia, também pode ser utilizado no pós-treino”, complementa.

Mel para acompanhar os jogos

Para os espectadores dos jogos, o mel pode ser desfrutado nos aperitivos, nos lanches do intervalo, com frutas e panquecas, e até mesmo nas sobremesas.

E se o mel cristalizar?

Uma das principais dúvidas dos consumidores é o que fazer no caso de o mel cristalizar. A cristalização é um processo natural que ocorre ao longo do tempo. O CEO da Baldoni explica que esse processo é um sinal de que o mel é legítimo, 100% puro, e que não passou por nenhum procedimento que fizesse com que perdesse suas propriedades e nutrientes.

“Nesses casos, para que o mel cristalizado se torne viscoso novamente, basta aquecer água em uma panela grande o suficiente para imergir a embalagem toda, deixando a tampa para fora. A dica é desligar o fogo quando a temperatura da água chegar em 45ºC, retirando o produto antes de fervê-la. A temperatura deve ser suficiente para manter a mão submersa por cinco segundos. É preciso deixar a embalagem por tempo suficiente para que os cristais se dissolvam. Se necessário, aquecer novamente a água. Importante: nunca colocar no micro-ondas. Isso pode fazer com que o mel perca suas propriedades nutricionais”, orienta.