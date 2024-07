Jovem judoca de Campinas descobre paixão pelo esporte após ingressar no projeto social Oficina da Villa

Aos 15 anos, Luciana da Paz descobriu no esporte uma nova paixão. Aluna do projeto social Oficina da Villa – Atletas do Judô desde abril de 2023, a adolescente moradora de Campinas encontrou nas artes marciais uma vocação, até então, desconhecida. No final de junho, ao dar os primeiros passos no judô competitivo, ela viu na prática um dos primeiros resultados de seu esforço e comprometimento: ficou em terceiro lugar no treino Judô Makoto, em Janiru (SP), conquistando sua primeira medalha.

A participação no evento foi viabilizada pelo ingresso – há cerca de cinco de meses – na Federação Nakashima, filiada à Federação Paulista de Judô.

“Sou extremamente grata pelas Senseis, Marília e Thaynara do projeto Oficina da Villa pelo cuidado e, principalmente, pelos ensinamentos. O projeto me proporcionou uma conquista que nem eu imaginava, acho que é tudo sobre aguardar o seu tempo, esperança e confiança. É como a Sensei Marília sempre diz: a confiança é tudo, sem ela você não chega a lugar algum”, conta Luciana.

Além das melhorias na saúde física proporcionadas pela adesão ao esporte, a adolescente conta que o judô tem trazido aprendizados que ela levará por toda a vida. “Aprendi que devemos ser persistentes, e não desistir fácil de algo que realmente queremos. O judô também proporcionou mudanças em minha vida em diversas áreas, sinto que evolui muito. Hoje sou mais paciente, tenho mais disciplina e respeito. São valores que fazem parte deste esporte”, diz Luciana.

A sensei Marília Frizzo reforça que o judô ajuda a tornar as crianças e adolescentes mais seguras e confiantes, fazendo com que elas estejam preparadas para enfrentar desafios. “Poder proporcionar isso para as crianças do projeto e ver a evolução delas é gratificante demais. Plantamos a sementinha e a Luciana floriu, e está seguindo essa filosofia que é para a vida. Estou muito feliz e orgulhosa da nossa Judoca”, afirma.

Já a sensei Thaynara Santos Silva, conta que Luciana esteve presente desde o início do projeto e sempre se mostrou interessada e disposta a enfrentar os desafios que a modalidade apresenta. “Ficamos muito felizes por ver que o judô se tornou parte da vida e rotina da nossa campeã. Sem dúvida, ela tem muito potencial para se destacar na modalidade e desejamos muito sucesso e persistência em sua caminhada”.

Sobre seu sonho, Luciana afirma: “quero inspirar outras pessoas e mostrar que vale a pena se apaixonar pelo esporte. Meu sonho é participar de competições no exterior e tenho certeza que com muita garra e persistência, vou chegar lá”.

O projeto

Desde abril de 2023, o projeto Oficina da Villa – Atletas do Judô atende gratuitamente 150 crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, moradoras de Campinas. Com 1h30 de duração, as aulas acontecem três vezes por semana em dois diferentes núcleos, nos períodos da manhã e da tarde.

O projeto também oferece aos alunos uma camiseta, um quimono e faixa para a prática do esporte, além de kit lanche para complemento alimentar ao final de cada aula.

Realização

O projeto Oficina da Villa – Atletas do Judô é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, com patrocínio da John Deere, multinacional de destaque no setor de equipamentos para o agronegócio e apoio da Villa 7 Produções Culturais. A iniciativa tem apoio institucional do Ministério do Esporte, do Governo Federal.

“É uma enorme satisfação ver histórias de sucesso como a da Luciana. Nosso objetivo com o projeto Oficina da Villa – Atletas do Judô é justamente proporcionar às crianças e adolescentes a oportunidade de descobrirem suas paixões e talentos através do esporte. Sabemos que o judô vai muito além dos tatames. Ele ensina valores essenciais como disciplina, respeito e perseverança, que são fundamentais para o desenvolvimento integral dos jovens. Ver a Luciana conquistar essa medalha é a prova de que estamos no caminho certo, e nos enche de orgulho e esperança para continuar investindo e acreditando no potencial transformador do esporte”, destaca o presidente da Fábrica, Bruno Wellington.

