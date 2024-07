Goodyear traz equipamento 100% original pro Volvo EX30

A Goodyear, fabricante global de pneus, anuncia seu fornecimento à Volvo, atuando como equipamento original exclusivo do novo modelo elétrico da marca, o EX30.

“Equipar o novo EX30 com nossos pneus representa nossa expansão no segmento de veículos elétricos e nosso compromisso em atender as demandas do mercado de veículos premium, fornecendo pneus que oferecem desempenho superior, eficiência e durabilidade”, afirma Gustavo Teramoto, diretor de equipamento original da Goodyear do Brasil.

EfficientGrip Performance SUV: desempenho e eficiência

Os pneus EfficientGrip Performance SUV são conhecidos pelo desempenho superior em aderência, conforto e eficiência, características que maximizam a performance de veículos elétricos.

O desenho avançado da banda de rodagem oferece uma excelente tração em diferentes condições climáticas, enquanto a tecnologia dos compostos proporciona uma maior durabilidade e uma menor resistência ao rolamento, contribuindo para a autonomia dos veículos elétricos.

Goodyear do Brasil

A Goodyear é fabricante global de pneus para automóveis, vans, picapes, SUVs, caminhões e ônibus, além de pneus para aviação. Com 72 mil colaboradores, presente em mais de 150 países e com 57 fábricas ao redor do mundo, a companhia está no Brasil há mais de 100 anos, onde possui duas unidades industriais, sendo uma em Americana (SP), dedicada à fabricação de pneus, e outra em Santa Bárbara d’Oeste (SP), destinada à produção de materiais de recapagem para pneus de caminhões e ônibus e de recauchutagem para pneus de aviação. A operação brasileira ainda conta com uma rede de revendedores oficiais e cerca de 1.000 pontos de venda em todo o território nacional.