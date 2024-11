Como preparar a portaria do condomínio para a grande movimentação promovida pelas compras da Black Friday

Uma das datas mais esperadas pelos brasileiros, a Black Friday, em 29 de novembro, está chegando, e 32,5% dos brasileiros já começaram a monitorar os preços no final de julho. A pesquisa foi realizada pela empresa de tecnologia Wake, em parceria com o Opinion Box.

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), afirma que a Black Friday deste ano deve alcançar um faturamento de R$ 7,93 bilhões, apenas no comércio eletrônico, representando um aumento de 10,18% em relação aos R$ 7,2 bilhões registrados no ano anterior.

Com este aumento nas compras, as portarias de condomínios devem se preparar para receber, organizar e entregar as mercadorias aos condôminos. Neste momento, a tecnologia, por meio da digitalização, é essencial para garantir a organização e a segurança.

A Superlógica, líder em soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário no Brasil, traz dicas simples e eficientes que podem colaborar com este momento importante para quem compra e quem fica responsável pelo recebimento.

Comunicação antecipada: incentivar moradores a informar aos porteiros sobre encomendas esperadas e a data de entrega prevista.

Organização de espaço: crie espaços dedicados para armazenar temporariamente as encomendas, evitando congestionamentos na portaria.

Registro eletrônico de entregas: insira ou reforce a utilização de sistemas eletrônicos para o registro de entregas, facilitando a rastreabilidade e evitando extravios, como exemplo o aplicativo Gruvi, feito para proporcionar uma nova relação das pessoas com suas casas, condomínio e vizinhança. Com ele, o morador recebe uma notificação na sala Portaria quando sua encomenda chegar e quando ela for retirada. Mais controle, agilidade e segurança.

Horários preferenciais de recebimento: definição de horários preferenciais para recebimento de encomendas, reduzindo o impacto nos horários de maior movimento.

Treinamento em atendimento: treinamento aos colaboradores sobre como lidar de forma eficiente e cordial com o aumento de entregas durante o período da Black Friday.

Conscientização dos moradores: oriente moradores da importância de retirar suas encomendas rapidamente para evitar acúmulos e garantir a segurança.

A Superlógica detém ainda mais de 50% do mercado endereçável na sua frente condominial (ou mais de 108 mil condomínios clientes). Já na unidade de negócios imobiliários, a empresa administra mais de 800 mil contratos. Com um ecossistema completo de soluções e serviços, a Superlógica vem liderando a transformação digital de administradoras de condomínios e imobiliárias de todo o País. Mais do que isso, vem empoderando e guiando estas empresas no processo de transformar o modo de viver e conviver.

