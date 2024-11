DISE apreende mais de 45kg de cocaína no Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou no início da manhã desta quinta-feira (14), a Operação “NARCOS”, decorrente de investigações que apontavam um esquema de entregas de grandes volumes de cocaína em chácaras na região do bairro Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste.

Ao ser identificada a chácara, agentes da DISE abordaram um indivíduo, de 22 anos, no interior do local, preparando uma grande entrega de entorpecente. O investigado foi detido e conduzido juntamente com as drogas apreendidas para a sede da DISE.

A cocaína contabilizada totalizou 45,8 quilogramas da droga (46kg) , além de 27,9 quilogramas (28kg) de um pó branco utilizado para mistura e uma balança de precisão. A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial que tomou ciência dos fatos e corroborou a voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, o indiciado foi submetido a exame cautelar e posteriormente escoltado à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará por Audiência de Custódia.