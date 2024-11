Inscrições para o Concurso de Decoração Natalina 2024 continuam abertas

Leia + sobre Famosos, artes e música

As inscrições para o Concurso de Decoração Natalina 2024 – “EnCantos e Luzes de Natal” podem ser feitas até o dia 10 de dezembro no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br. No endereço também está disponível o regulamento completo. A iniciativa é da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana). A participação é gratuita e os autores dos melhores trabalhos receberão troféus e prêmios.

“Convidamos toda a população para realizarmos um Natal iluminado em nossa cidade. Estamos muito felizes de poder fazer novamente esse concurso que já é uma tradição, proporcionando um Natal repleto de paz, luzes e cores, alegrando crianças e adultos”, diz o prefeito Chico Sardelli.

O concurso será dividido em duas categorias: residência e estabelecimento comercial. Segundo o regulamento, a decoração deverá ser instalada na fachada, jardim ou vitrine visíveis à via pública. A data-limite para a instalação é 11 de dezembro, sendo que os inscritos que não cumprirem o prazo serão automaticamente desclassificados. A Comissão Julgadora é composta por funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo e da ACIA.

“Vamos fazer mais uma vez um belo Natal em Americana, mantendo a magia desta data tão especial com muita energia positiva”, destaca o vice-prefeito Odir Demarchi.

Os critérios de avaliação serão: Espírito Natalino, Criatividade e Originalidade, Beleza e Inovação, Iluminação e Impacto visual da decoração diurna e noturna.

Serão premiadas três decorações em cada categoria. Os ganhadores da categoria Residência receberão um troféu e os seguintes prêmios:

1º Lugar – Hospedagem no Hotel Florença, sendo uma diária para duas pessoas com café da manhã e jantar com menu especial e um vale-presente da loja Tânia Semi-Jóias

2º Lugar – Jantar para casal no Empório Dal Giardino Ristorante & Pizzaria e um vale-presente das Lojas Zanini

3º Lugar – Jantar para casal no Beppo e um vale-presente da Kalango Cervejaria

Na categoria Estabelecimento Comercial, os ganhadores receberão um troféu e vale-compras, segundo as regras estabelecidas pela ACIA:

1º Lugar – R$ 2.000,00

2º Lugar – R$ 1.000,00

3º Lugar – R$ 500,00

“Além de embelezar nossa cidade e despertar o espírito natalino, o concurso estimula também o turismo interno e o comércio local, atraindo pessoas de todas as idades, famílias inteiras às lojas e ruas de Americana”, afirma a secretária de Cultura e Turismo, Márcia Gonzaga Faria.

O resultado oficial será divulgado no dia 17 de dezembro, por meio do site e das redes sociais da Prefeitura e da ACIA. A solenidade de premiação será realizada no dia 20 de dezembro, às 20h, na Praça Comendador Müller, no Centro.

Neste ano, a empresa Indústrias Nardini S/A será homenageada com uma placa especial de reconhecimento pela tradicional decoração realizada há 27 anos, em sua sede, na Vila Frezzarin. A placa será oferecida pelo Grupo O Liberal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP