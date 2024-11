Festas de fim de ano imperdíveis no Hotel Fazenda Fonte Colina Verde em São Pedro (SP)

Chegada do Papai Noel, show pirotécnico silencioso, música ao vivo, noite sertaneja e pagode, teatro infantil, show de mágica, oficinas e muitas atrações especiais durante as festas de fim de ano no Colina Verde

Muita animação e atrações durante o Natal e Réveillon no Hotel Fazenda Fonte Colina Verde, em São Pedro, interior de São Paulo. Ceias especiais, música ao vivo e uma infraestrutura de lazer completa fazem do Colina Verde o local ideal para famílias com crianças celebrarem as festas de fim de ano.

No Natal e Réveillon, o hotel caprichou na decoração, na programação de lazer e nas atrações para a família. As ceias do dia 24 e da virada do ano estão deliciosas com pratos variados que agradam a todos. Papai Noel também vai dar uma passada no hotel para conversar com as crianças. Haverá apresentação dos personagens da Disney, show de comédia, churrasco, pagode, música ao vivo e ceia lual na piscina. Já no Réveillon, não poderia faltar o show da virada com música ao vivo, queima de fogos silenciosos, apresentação de mágica e de comédia, noite sertaneja e pagode.

Além de todas essas apresentações especiais, as atividades diárias com a equipe de monitores não vão deixar ninguém ficar entediado. Há oficinas divertidas, caminhadas nas trilhas dentro do hotel, visita a fazendinha com vários animais de pequeno porte, ordenha, pescaria, cavalgada, passeio de trenzinho e muito mais.

Os hóspedes irão usufruir de uma infraestrutura de lazer completa e perfeita para famílias com crianças e adolescentes: 200 mil m² de área verde com bosques, trilhas ecológicas e nascentes, parque aquático com 10 piscinas, sendo 4 cobertas e aquecidas, campo de futebol, vôlei de areia, quadra de tênis, lago para pesca, playground, salão de jogos e brinquedoteca. Os adultos podem relaxar no fitness center com saunas, salas de massagem e salão de beleza.

Já a hospedagem é feita em 153 apartamentos de 30 a 50 m² (luxo, superior e standard) com varanda, ar condicionado, TV LCD com canais a cabo e via satélite, frigobar, cofre, secador e wi-fi. Alguns apartamentos possuem vista panorâmica.

Tarifas Natal e Réveillon: No Natal, o Hotel Fazenda Fonte Colina Verde está com pacotes de 4 noites (22 a 26/12) a partir de R$ 5.880,00 o casal e mais duas crianças até 12 anos como cortesia. No Réveillon, os pacotes são de 28/12 a 2/01 a partir de R$ 8.600,00 o casal e mais duas crianças até 12 anos. Os pacotes incluem, além de toda a programação de lazer e ceias especiais, café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar.

