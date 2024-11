IA da Getty Images lança novas funcionalidades: agora você pode criar fotografia de produto e usar imagens de referência

A Getty Images (NYSE: GETY), um dos principais criadores de conteúdo visual do mundo, anunciou hoje novas e poderosas funcionalidades em suas ferramentas de IA generativa comercialmente seguras, permitindo que empresas de todos os tamanhos simplifiquem a criação de imagens de alta qualidade personalizadas com fotografias de seus produtos.

Disponíveis no Generative AI by Getty Images e Generative AI by iStock, as funcionalidades recém-lançadas permitem que os usuários criem fotos profissionais de produto usando IA e adicionar imagens próprias de referência para influenciar a geração com controle e precisão incomparáveis, economizando tempo e custos no marketing e publicidade.

Para aproveitar, os usuários só precisam fazer upload das imagens dos próprios produtos, e assim gerar planos de fundo personalizados com uma combinação perfeita de iluminação e sombras, garantindo resultados ultrarrealistas que se mantêm fiéis ao produto original. Este recurso foi projetado para oferecer simplicidade durante todo o processo, especialmente para aqueles sem experiência profissional em design. Além disso, proporciona flexibilidade para criar planos de fundo que se alinhem à estética da marca e às necessidades da campanha, aprimorando os processos de criação de conteúdo.

Em resposta à demanda por um maior nível de personalização, os usuários também podem fazer upload de imagens de referência para controlar paletas de cores e a composição de uma imagem. Isso facilita a geração de imagens alinhadas com as diretrizes específicas da marca ou “mood boards” para obter uma imagem coerente e de acordo com a marca.

“Nossos clientes não buscam apenas rapidez; querem resultados seguros e de qualidade impecável. Com essas novas funções da IA, capacitamos as empresas a criarem imagens impactantes e personalizadas em grande escala”, disse Grant Farhall, diretor de produto da Getty Images. “Ao permitir que os usuários integrem seus próprios produtos e imagens de referência, oferecemos um controle sem precedentes sobre seu conteúdo visual, garantimos que esse conteúdo será seguro para uso comercial, completamente alinhado com sua marca, e tudo com mais rapidez e eficiência do que nunca”, completa.

Essas funcionalidades continuam melhorando as ferramentas disponíveis para profissionais criativos e marcas, oferecendo uma oportunidade incomparável para empresas, independentemente de seu tamanho, aproveitarem a IA generativa de texto para imagem. Graças a essa tecnologia, as empresas podem expandir sua criatividade com ainda mais controle, precisão e qualidade nas imagens de forma rápida, tudo com uma velocidade e escala sem precedentes.

Para saber mais sobre as ferramentas de IA generativa da empresa e seus recursos mais recentes, acesse https://www.gettyimages.com/ai e https://www.istockphoto.com/ br/ai Sobre a Getty Images: A Getty Images (NYSE: GETY) é uma empresa líder global em criação e marketing de conteúdo visual, que oferece uma gama completa de soluções de conteúdo para atender às necessidades de qualquer cliente em todo o mundo, independentemente do tamanho. Por meio de suas marcas, sites e APIs Getty Images, iStock e Unsplash, a Getty Images atende clientes em quase todos os países do mundo e é o primeiro lugar onde as pessoas vão para descobrir, comprar e compartilhar conteúdo visual poderoso dos melhores fotógrafos e videomakers do mundo. A Getty Images trabalha com mais de 564.000 criadores de conteúdo e mais de 320 parceiros de conteúdo para fornecer este conteúdo poderoso e abrangente. Todos os anos, a Getty Images cobre mais de 160.000 notícias, eventos esportivos e de entretenimento, proporcionando profundidade e amplitude de cobertura incomparáveis. A Getty Images possui um dos maiores e melhores arquivos fotográficos privados do mundo, com milhões de imagens que datam dos primórdios da fotografia. Através de sua biblioteca criativa e soluções de Conteúdo Personalizado, a Getty Images ajuda seus clientes a elevar sua criatividade e todo o processo criativo do início ao fim para encontrar a imagem certa para qualquer necessidade. Com a distribuição de tecnologias e ferramentas generativas de IA treinadas em conteúdo licenciado, remuneração ilimitada e direitos de uso perpétuos em todo o mundo, os clientes da Getty Images e da iStock podem usar a geração de texto para imagem para idealizar e criar imagens envolventes e comercialmente seguras, expandindo ainda mais a Getty Images e sua capacidade de oferecer exatamente o que seus clientes procuram.

