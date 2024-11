Câmara entrega Medalha de Mérito Zumbi dos Palmares a seis homenageados na terça-feira (19/11)

No Mês da Consciência Negra, a Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste promove, no dia 19 de novembro (terça-feira), a partir das 19h, a entrega da Medalha de Mérito Zumbi dos Palmares a seis homenageados. Esta honraria, instituída pelo Decreto Legislativo nº 02/2002, é outorgada a pessoas, grupos ou entidades que tenham se destacado, em diversos setores da sociedade, no combate ao racismo e a favor da cultura afro-brasileira. A indicação dos homenageados é de responsabilidade dos grupos representantes do Movimento Negro atuantes no Município.

Sendo assim, receberão a honraria, em sessão solene no Plenário Dr. Tancredo Neves: Karina Ferreira de Andrade, indicada pela Associação Cultural e Beneficente Carolina Maria de Jesus; sr. Alex Barbosa de Andrade, indicado pela Associação Casa de Culto de Nzazi Luango; Iracina Pereira dos Santos Bispo, indicada pela Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro; Sandra Ribeiro Valotti, indicada pela Tenda de Umbanda Vó Maria do Rosário; Adriana Brasil, indicada pela UNEGRO, a Associação de Negros pela Igualdade; e Adilton Fonseca Paixão, indicado pelo Grupo África.

Esta sessão solene é aberta ao público e também pode ser acompanhada, por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Câmara e pelas redes sociais (@camarasbo).

