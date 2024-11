Compass roubado deixado no Afonso Ramos

Uma SUV Jeep Compass foi abandonada no estacionamento do hospital Afonso Ramos na tarde desta terça-feira.

O caso aconteceu por volta das 13h30 e a dona do carro sequer chegou a registrar BO.

Abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’oeste-SP

EQUIPE 01 VTR 25

🚨SUBINSPETOR LACERDA

🚨GCM PEREIRA

🚨GCMF MUNIK

DATA: 05/11/2024

HORA: 13:35

LOCAL: RUA DO MILHO , 69 – JD ESMERALDA

Mais notícias da cidade e região

🛑 AUTO LOCALIZADO Jeep Compass

Esta equipe tomou conhecimento pelos meios de comunicação de que um veículo Jeep Compass de placas EFY 0441 teria sido furtado na data de hoje no período da manhã e teria sido visto pelo estacionamento do hospital Dr Afonso Ramos.

Pelo local , se encontrava o veículo estacionado , e foi possível observar que o vidro traseiro direito do estaria quebrado e que para encobrir o dano foi colocado um pano preto em volta do vidro.

Em diálogo com a proprietária , que compareceu ao local , a mesma informou que não formalizou o BO/PC , que somente relatou via Polícia Militar , e que providenciaria o guincho da seguradora , e sendo assim foi orientada e o veículo restituído.