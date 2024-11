Americana vai ter presépio inclusivo com Pernas da Alegria

Americana terá esta quarta-feira a apresentação de seu 1o Presépio Humano Inclusivo.

Gravação Única

Instituição Pernas da Alegria fará uma apresentação / Gravação incrível de um presépio Humano Inclusivo , realizado pelas crianças assistidas pelo Instituto. Apresentação Imperdível .

Local : Loja Decor Home Americana

Local: Avenida Nossa Senhora de Fátima , 1503

Horário : 19 horas

DATA : 06 / 11 ( Quarta – Feita )

Presépio e o Pernas da Alegria

Nossa organização tem como missão proporcionar momentos de felicidade e inclusão para crianças e adolescentes com deficiência, oferecendo doações e atividades adaptadas para atender às suas necessidades específicas. No Pernas da Alegria, acreditamos firmemente que todas as crianças merecem acesso a oportunidades de diversão, aprendizado e desenvolvimento, independentemente de suas limitações físicas. É por isso que trabalhamos incansavelmente para tornar isso uma realidade. Estamos comprometidos em promover a inclusão e a igualdade, capacitando crianças e adolescentes com deficiência a alcançar seu pleno potencial e a viver vidas felizes e realizadas.

