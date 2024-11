Bosque Manoel Jorge, no Santa Rosa, ganha café ao ar livre e atrai visitantes de toda a região

Nova Odessa ganhou mais um excelente ponto de encontro em meio à natureza. Desta vez, dentro do Bosque Manoel Jorge, localizado na Rua 15 de Novembro, nº 864, no Jardim Santa Rosa. O Café no Bosque, como é carinhosamente chamado pelos empresários Miguel Xavier da Silva e Giovana Micheleto Lima, é o novo point para aqueles que visitam o bosque para fazer uma caminhada, que agora têm a opção de contemplar a natureza tomando um café da manhã delicioso.

O Café no Bosque iniciou suas atividades no final do mês de setembro e funciona de terça a sexta-feira, das 7h às 19h, e nos finais de semana, das 9h às 17h30. O estabelecimento conta com um cardápio inicial voltado para o café da manhã, com diversas opções de bebidas, comidas e lanches saudáveis, com o objetivo de promover qualidade de vida e bem-estar.

Para o empresário Miguel, ter seu próprio negócio em meio à natureza é recompensador. “É muito bom estar ao ar livre e trazer as pessoas para um lugar aconchegante, principalmente longe das telas de celular e da tecnologia. Estamos fazendo história, é um local que traz paz e uma vibe que gostamos muito, em contato com a natureza”, disse.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Parques, Jardins, Agricultura e Recursos Hídricos, Matheus Grolla Martins, a abertura do café no Bosque tem como principal objetivo trazer mais uma opção de lazer para a cidade.

“Nova Odessa precisa de mais lazer e ter esse espaço conectado a natureza, faz com que sejamos inseridos em um ambiente fantástico, e tudo isso no centro da cidade praticamente. Agora com o café no bosque, com certeza iremos trazer cada vez mais melhorias para o local, já criamos novos jardins e temos muitos outros projetos pela frente para colocar em prática”, afirmou.

O nome do estabelecimento remete a um sonho e muita fé do casal. “Este local foi muito preparado por Deus para nós. Eu e o Miguel sempre viemos visitar o bosque e sempre tivemos um sonho de abrir um café aqui e literalmente fomos na fé atrás desse projeto para ser realizado… E deu tudo certo e estamos muito felizes com o resultado, mesmo o ramo alimentício ser totalmente novo para nós”, disse a proprietária.

“Estamos reestruturando nosso cardápio e teremos diversas novas opções, como sodas italianas, frappés, omeletes, rap10 e diversas outras opções, além de um possível projeto para o horário do almoço, que divulgaremos em breve…”, acrescentou Giovana.

“Estamos sentindo o movimento, pois é o nosso primeiro mês e por enquanto, está superando totalmente as nossas expectativas, estamos muito felizes com o resultado, pois demonstra tamanho esforço e dedicação. O bosque já era um lugar gostoso e o nosso café trouxe um “a mais” para o bosque”, completou Miguel.

Café no Bosque

Localizado dentro do Bosque Manoel Jorge

Rua 15 de Novembro, nº 864, Jardim Santa Rosa

Horário de funcionamento:

– Terça a sexta-feira: das 7h às 19h

– Sábados e domingos: das 9h às 17h30

Diversas opções de comidas e bebidas saudáveis em um local em meio a natureza

