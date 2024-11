Novembro Azul: 23 mil casos de câncer de próstata são diagnosticados por ano

O Novembro Azul é o mês marcado pela conscientização sobre o câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Brasil ele é o segundo câncer mais comum em pessoas com próstata, ficando atrás apenas do de pulmão. Estima-se que sejam diagnosticados cerca de 23 mil casos por ano.

O pico da doença se dá por volta dos 65 anos, mas, atualmente, pessoas mais jovens têm manifestado o câncer. Segundo Dr. Mario Elias de Mattos, urologista do Núcleo de Oncologia do Hcor, é recomendado que o exame por toque retal e a dosagem de PSA (proteína produzida pela glândula) sejam feitos a partir dos 50 anos.

“Pessoas com maior risco de desenvolvimento da doença, como a população negra, obesos e com familiares diretamente relacionados afetados pelo câncer, devem iniciar o rastreamento aos 45 anos. A doença é confirmada por ressonância nuclear magnética da próstata seguida de biópsia e, então, exames de estadiamento (imagem e de anatomia patológica) vão apontar o estágio em que a doença se encontra, orientando o tratamento mais adequado para cada cenário”, aponta o especialista.

Em fases iniciais, quando a doença está limitada à próstata, o tratamento pode ser cirúrgico ou radioterápico, ambos com taxas de cura elevadas (acima de 90%). Aqui, o tratamento cirúrgico com emprego de tecnologia robótica tem ganhado destaque, especialmente pela rápida recuperação dos pacientes, apresentando menores sequelas em termos de continência e prejuízo na função sexual erétil. “Já quando a doença se apresenta em fase avançada, tratamentos sistêmicos como associação de radioterapia com quimioterapia ou bloqueadores hormonais são indicados, com bons índices de controle da doença e sobrevida.”

O diagnóstico em estágio inicial pode fazer toda a diferença, principalmente em pacientes assintomáticos. No mais, para prevenir maiores riscos relacionados ao câncer e o desenvolvimento de outras doenças, é importante manter hábitos saudáveis, como a prática regular de atividade física, o controle do peso e não fumar. “Espera-se que os avanços recentes em mapeamento genético também nos ajudem no combate à doença, mas, por ora, a detecção precoce é o meio mais eficaz”, finaliza Dr. Mário.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP