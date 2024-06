Compositor indicado ao Grammy se apresenta no Shopping ParkCity Sumaré com a Orquestra Urbana

A Orquestra Urbana, liderada por Rafael Piccolotto de Lima, compositor indicado ao Grammy Latino, é atração deste sábado, 15/6, no Shopping ParkCity Sumaré. Serão duas apresentações gratuitas, na Praça de Alimentação, às 12h e às 16h.

Os amantes da improvisação, ritmos sincopados e harmonias complexas vão curtir a apresentação de jazz, a partir das 12h, com a execução de canções como Fables of Mingus (Rafael Piccolotto de Lima); Casa do Lago (Rafael Piccolotto de Lima); My Funny Valentine (Richard Rodgers and Lorenz Hart / Arr.: Rafael Piccolotto de Lima); Negative Space (Rafael Piccolotto de Lima); Sobre Pedais (Rafael Piccolotto de Lima); Brookmeyer Motives (Rafael Piccolotto de Lima) e Online (Rafael Piccolotto de Lima).

Já às 16h, o concerto abrirá espaço para o samba. O ritmo animado e marcante vai tomar conta do espaço, com um repertório que traz: A Gueixa (Arismar do Espírito Santo / Arr.: Rafael Piccolotto de Lima); Sereia Voou (Mozar Terra / Arr.: Rafael Piccolotto de Lima); Trem das Onze (Adoniran Barbosa / Arr.: Rafael Piccolotto de Lima); Samba da Minha Terra / Saudade da Bahia (Dorival Caymmi / Arr.: Nailor Azevedo “Proveta” / Adpt.: Rafael Piccolotto de Lima); Prêt-a porter de Tafetá (João Bosco / Arr.: Rafael Piccolotto de Lima); Samba de Proveta (Rafael Piccolotto de Lima); Aquela Coisa (Hermeto Pascoal / Arr.: Rafael Piccolotto de Lima); Sou Eu – Louanne (Moacir Santos / Arr.: Rafael Piccolotto de Lima) e Ao Morro – Lamentos do Morro / O Morro não tem vez (Arr.: Rafael Piccolotto de Lima).

A Orquestra Urbana é uma big band completa, nos moldes tradicionais de jazz, liderada por Rafael Piccolotto de Lima desde 2014. O grupo é formado por alguns dos músicos de maior destaque do cenário de jazz paulista, incluindo membros da Brasil Jazz Sinfônica e Banda Mantiqueira. O repertório preparado por Piccolotto reúne obras originais e arranjos de clássicos da música brasileira e do jazz.

“Será uma apresentação memorável e o público terá a chance de acompanhar de perto o talento de uma banda versátil, liderada pelo talentoso compositor Rafael Piccolotto de Lima”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

“A Orquestra Urbana e o compositor Rafael Piccolotto de Lima são referências da nossa cultura. É mais uma brilhante atividade cultural que o Shopping ParkCity Sumaré promove para fomentar e presentear o público com um momento inesquecível”, ressalta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

A apresentação é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com patrocínio da ADERE, produção de AH7 & VILLA7 e apoio do Shopping ParkCity Sumaré e da Full House Produções Culturais.

SERVIÇO:

APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA URBANA, COM RAFAEL PICCOLOTTO DE LIMA

Quando: 15 de junho, sábado.

Horário: 12h (jazz) e às 16h (samba).

Local: Praça de Alimentação do Shopping ParkCity Sumaré.

Evento gratuito

