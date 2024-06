Bateu na Biz, machucou a moça e fugiu do local

Um motorista que bateu em uma moto Honda Biz

fugiu do local na tarde desta segunda-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O acidente aconteceu na rotatória das avenidas Isaias Romano com avenida São Paulo, rota do trânsporte metropolitano, no bairro Terras de Santa Bárbara.

A moça que estava na Biz se feriu, mas estava consciente na hora que chegou o atendimento do Corpo de Bombeiros, por volta das 17h.

Leia abaixo ‘resenha’ do Corpo de Bombeiros.

16º GB – 3º SGB 2º PB SANTA BÁRBARA D’OESTE

Ocorrência: Acidente de trânsito

Data: 10/06/2024

Horário: 16:54

Local: Av. Pref. Isaías Hermínio Romano cruzamento com a Av. São Paulo, s/n

Bairro Terras de Santa Barbara

Mais notícias da cidade e região

Viaturas: 2 Viaturas: AB16303, UR16310

Bombeiros: 5 militares Encarregado no local da ocorrência:

Subten PM Geraldo

Vítimas: 1 feminino 29 anos

Histórico: O Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência de acidente de trânsito entre uma motocicleta Honda Biz e outro veículo que evadiu-se do local.

A vítima se encontrava ao solo, consciente e orientada com uma contusão no punho direito, onde foi socorrida pela equipe da UR16310 ao Pronto Socorro Dr. Afonso Ramos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP