Cocato reúne time pra anunciar apoio a Bill

O presidente do Republicanos de Nova Odessa, Vanderlei Cocato, abriu mão da candidatura para juntar projeto da direita, com apoio de Tarcísio e Bolsonaro.

Ele anunciou na noite desta segunda-feira (10) o apoio do partido à pré-candidatura de Bill (PL) para prefeito do município.

A notícia foi confirmada no Encontro de Grandes Lideranças promovido pelo Republicanos, que contou com a presença do pré-candidato a prefeito, Bill, do coordenador regional do Republicanos, Ricardo Molina, do vice-prefeito de Santa Bárbara, Felipe Sanches, vereadores da região, dezenas de lideranças e apoiadores.

“Estarmos aqui hoje é mostrar que a gente quer o bem de Nova Odessa. O bem tá aqui”, disse Cocato, ao formalizar a união, que conta com a ‘benção’ de Tarcísio e Bolsonaro.

Ao fazer uso da palavra, Bill enalteceu a aliança. “Tem história. Um menino que vem de família humilde, e venceu. E vencer na vida não é ser rico. É ser um homem honesto, que defende a família. Seja bem-vindo Cocato. Seja bem-vindo todo o seu grupo”.

Leia + sobre política regional

Ricardo Molina frisou a parceria política com Cocato na última campanha, quando foi o candidato a deputado mais votado na cidade, e afirmou: “Republicanos aqui em Nova Odessa é Bill, é Cocato”.

O ex-presidente da Câmara de Nova Odessa, Vagner Barilon, salientou a importância da união para “devolver Nova Odessa para os novaodessenses”.

Rodolfo Miçom, vereador de Rafard, cidade em que Cocato é Diretor de Saúde, destacou seu trabalho no município. “Rafard foi uma cidade que em 2021 recebeu um presente de Nova Odessa, o Cocato como nosso diretor”.

“Muito mais que uma união de pessoas, é uma união de propósitos”, concluiu o vereador de Santa Bárbara, Felipe Corá.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP