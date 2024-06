Wet’n Wild promove show de emoções nas Noites Iluminadas das Férias de Julho

A programação das Noites Iluminadas de 2024 está recheada de novidades e promete agradar a todos os estilos e idades. Um evento que traz, este ano, além da magia de mais de um milhão de luzes, muita tecnologia, música, dança e sabores.

As apresentações musicais e artísticas estarão divididas em dois grandes palcos, que serão montados em volta da piscina principal. Sobram surpresas, inclusive dentro da piscina de ondas, para entreter e deixar a todos encantados.

O grande destaque deste ano, além das atrações inéditas, é um completo Festival Gastronômico inspirado em comidas de países participantes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Além disso, muita cultura típica e curiosidades do mundo todo. O tema Olimpíadas estará presente em diversas outras atrações e ativações. Tudo foi planejado para criar a atmosfera incrível que os jogos olímpicos trazem.

Pouco a pouco, as novidades serão divulgadas no site, nas mídias espontâneas e nas redes sociais. Não deixe de se programar para, nestas Férias de Julho, trazer toda família e iluminar-se nas Noites Iluminadas do Wet.

Serviço

Noites Iluminadas – imersão interativa e mágica para crianças e adultos, com novas atrações toda semana.

De 03 a 28 de julho, de quarta a domingo na primeira semana de julho, nas demais de sexta a domingo.

Sobre o Wet’n Wild

Inaugurado no dia 10 de outubro de 1998, às margens da Rodovia dos Bandeirantes, no Km 72, o empreendimento está́ localizado no Distrito Turístico Serra Azul – a apenas 30 minutos de São Paulo e a 15 minutos de Campinas, com uma belíssima área total de 160 mil m², lago natural; mata nativa e capacidade para receber 12 mil pessoas por dia.

Conta com 9 milhões de litros de água tratada e reciclada. Oferece mais de 25 atrações para todas as idades e infraestrutura completa – lanchonetes, banheiros, vestiários, fraldário, área de descanso e estacionamento. Tudo isso para que os visitantes possam mergulhar na alegria e viver uma experiência incrível e inesquecível.

