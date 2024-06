A editora Panini, renomada por trazer ao Brasil alguns dos maiores sucessos do universo dos mangás, anuncia uma série de lançamentos imperdíveis para o mês de agosto em seu canal oficial no YouTube. Essas novidades prometem envolver tanto os fãs de longa data quanto novos leitores, proporcionando uma variedade de gêneros e histórias, desde sagas épicas e misteriosas até narrativas cômicas e reconfortantes. Os novos títulos refletem o compromisso da Panini em oferecer experiências de leitura inovadoras para públicos de todas as idades. Em agosto, os lançamentos incluem edições especiais e brindes exclusivos, transformando cada volume em um item imperdível para colecionadores e apaixonados por mangás. O mangá “Gokurakugai”, de Yuuto Sano, é um desses destaques e chega para animar os leitores. Ambientado no “Distrito do Paraíso”, um bairro onde o esplendor e a escuridão se misturam, a história segue Tao e Alma, solucionadores de problemas. Envolvidos na busca de um garoto por seu amigo desaparecido, eles enfrentam uma série de eventos macabros e violentos. Com três volumes já publicados no Japão, a série ainda está em andamento e contará com marcador de páginas e photocard como brindes, neste primeiro volume.