Concessão do esgoto de Americana volta à pauta na terça

Os vereadores de Americana devem apreciar e votar, na terça-feira, o projeto que permite a concessão dos serviços de tratamento e coleta de esgoto do município. A sessão extraordinária está marcada para às 9h.

O documento altera a apenas a permissão do esgoto. A concessão dos serviços relacionados à agua continua proibida.

A princípio, o projeto apenas tira a proibição da concessão do esgoto. Caso a prefeitura de fato concretize a concessão, um novo projeto deve ser votado pelos parlamentares.

LEIA TAMBÉM: Sardelli comemora 20 mil no instagram

Na exposição de motivos, a prefeitura entende a concessão como “mais vantajosa”. Veja:

“Esses serviços são atualmente prestados pelo Município de Americana, por meio do Departamento de Água e Esgoto (DAE), via modelos tradicionais de contratação. No caso do sistema de esgotamento sanitário, que demanda altos investimentos em infraestrutura, entendemos que a modalidade de concessão torna-se mais vantajosa para o Município, com o objetivo de superar os problemas ora enfrentados”.