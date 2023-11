Atleta americanense é convocada para a seleção brasileira sub-15

A atleta Sofia Cartone integrará o seleto elenco que vestirá a amarelinha na categoria de base do feminino.

Com seis troféus conquistados recentemente, a atacante Sofia tem virado destaque nacional e agora representará o Brasil no futebol.

A Seleção Feminina Sub-15 está convocada para um período de treinamentos na Granja Comary. As 24 atletas selecionadas por Simone Jatobá ficarão concentradas em Teresópolis entre os dias 27 de novembro e 5 de dezembro.

A lista de Jatobá conta também com novos nomes, dentre elas: as goleiras Anna Bárbara e Maria Luísa; as defensoras Liz Valverde, Sofia Wallau e Elohá Siqueira; as meio-campistas Yasmim Magalhães e Evelyn Geovana; e a atacante Julia Rosado.