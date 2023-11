Barbarense de 20 anos supera a depressão e se torna multicampeã de fisiculturismo

A barbarense Isabella Sena surpreendeu e se tornou a grande premiada da edição FitPira – Musclecontest, maior produtora de eventos de fisiculturismo do mundo.

Nascida, criada e moradora de Santa Bárbara d’Oeste, hoje com 1 milhão de seguidores no TikTok e 433 mil no Instagram, Sena vem colhendo os frutos de muita dedicação. Treinando desde os doze anos por incentivo da mãe, nesse tempo ela superou diversos obstáculos, desde o sedentarismo à depressão em 2022.

Quem hoje vê e assiste sua rotina “incansável” e de imagens surpreendentes, mal sabe quão difícil foi o caminho até aqui. O aumento de peso, crises emocionais e o desanimo quase foram mais fortes, mas a inspiração na própria mãe no sonho de se tornar atleta profissional Pro Card foram mais fortes.

Com o psicológico preparado, Isa superou as adversidades, controlou as variações de humor causadas pela restrição calórica e teve um 2023 de muito foco e determinação.

Valeu a pena! Sem acaba de conquistar grandes títulos: Top 1 no Estreantes, Top 1 no Open Classe A e Top 1 no disputado Overall. Sucesso absoluto.

Ao Portal Novo momento, ela conta que segue comemorando a conquista. “É indescritível. Nunca imaginei que esse esporte fosse me levar tão longe e inspirar tantas pessoas. Em todo lugar que vou, sempre tem alguém que me para e parabeniza, recebo muitas palavras de carinho. São muitas pessoas me acompanhando e não tenho nem dimensão disso tudo. Só tenho a agradecer a todos” contou Isabella.

