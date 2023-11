Sardelli comemora 20 mil no instagram

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, comemorou o número

de 20 mil seguidores no instagram. O número é ainda metade do total de votos que ele conseguiu para se eleger em 2020. Mas rede social (like) não é voto. E ele é conhecido o suficiente para precisar de seguidores no processo de reeleição em 2024.

Abaixo a postagem de CS comemorando e agradecendo os seguidores. Nesta semana, meu perfil do Instagram chegou a 20 mil seguidores. Gosto de pensar que são 20 mil pessoas apaixonadas por Americana e que estão aqui pra conferir tim tim por tim tim aquilo que fazemos para nossa cidade avançar.



Sou grato a cada um de vocês pela companhia diária! É um prazer poder falar diretamente com o povo da minha cidade por aqui, trazendo as boas novas e até entrando em algumas brincadeiras de vez em quando! Leia + sobre política regional E se você gosta de me acompanhar por aqui, que tal indicar esse perfil para alguém de Americana que ainda não me acompanha? Gratidão, pessoal!

