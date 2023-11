Nicaraguá é a nova Miss Universo 2023

no concurso que marcou a ‘entrada’ de mulheres trans e plus size. Sheynnis Palacios foi eleita na noite deste sábado. A modelo tem 23 anos e é a primeira representante de seu país a ganhar o título.

Internautas criticaram a vencedor por causa do inglês e da oratoria. Mas vários a consideraram impecavel no confinamento inteiro.

A média foi que ela fez por merecer país sem peso de faixa que tinha só 4 classificações no Miss Universo.

Duramente criticada e vítima de muita piada e gordofobia na internet, a candidata do Nepal foi aclamada pelo público presente no ginásio nacional onde acontece o desfile preliminar do Miss Universo.

TRANS- Na disputa do Miss 2023, a Miss Holanda e a Miss Portugal eram mulheres trans.

