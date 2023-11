DAE conclui 924 serviços de manutenção em uma semana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana concluiu 924 serviços de manutenção entre os dias 10 e 16 de novembro, como reparos em passeio público, em pavimento asfáltico, vazamentos, entupimentos, ligações, substituição de hidrômetro, além de outras solicitações.

As ordens de serviços são realizadas de acordo com o cronograma e a programação das equipes, segundo a autarquia. “As manutenções preventivas e corretivas são de suma importância para todo o sistema e para garantir a qualidade dos serviços prestados à população”, explica o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

A autarquia pode ser acionada diariamente pelo telefone 0800-0123-737, das 6h à 0h; pelo WhatsApp (19) 98100-4714, também diariamente, das 8h às 22h; e pelos e-mails sac@daeamericana.sp.gov.br e ouvidoria@daeamericana.sp.gov.br.

