Dia da Consciência Negra: Prefeitura realiza 9ª Mostra Cultural Afro-brasileira de Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza a 9ª Mostra Cultural Afro-brasileira de Americana na segunda-feira (20), Dia da Consciência Negra, com o apoio das secretarias de Educação e de Assistência Social e Direitos Humanos. O evento acontece das 16h às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A entrada é de graça.

“O feriado do Dia da Consciência Negra será muito proveitoso em Americana com a Mostra Cultural, para difundirmos e valorizarmos toda a riqueza afro que temos em nosso município”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Serão várias apresentações artísticas para celebrar a cultura e a diversidade. A abertura do evento será realizada por Benedito Samuel Barbosa, conhecido como Seu Dito Preto. Ele é um dos homenageados com a medalha de honra ao mérito “Zumbi dos Palmares” pela Câmara Municipal neste ano, reconhecido como um dos mais importantes combatentes da causa antirracista e apoiadores da cultura afro-brasileira em nossa cidade.

Em seguida, dez grupos e coletivos apresentarão suas performances, cada uma com duração de dez minutos. A programação inclui capoeira, dança e música. Entre os grupos participantes estão: Estação Quilombo, UNEGRO, Associação Motta Capoeira, Tenda Ancião Zózimo, Centro Cultural Candeeiro, Grupo Abadá, Instituto Cultural de Capoeira Raízes e Lutas, Projeto Força e Fé, Maracatu Estação Quilombo, Tendas de Umbanda Águas de Tembetá, Coletivo Povos e Etnias, Coletivo O Grito e Orquídea Negra.

“A mostra é um trabalho de resistência, mas também de confraternização, momento em que todos, juntos fraternalmente em ação, possam reverenciar aqueles que nos antecederam na luta contra a desigualdade, o preconceito e toda forma de opressão”, destacou a historiadora e representante da Unegro (União de Negras e Negros Pela Igualdade) de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, Cláudia Monteiro.

“A 9ª Edição da Mostra Cultural Afro-brasileira é a demonstração de que ainda é preciso caminhar, cantar e seguir a canção”, disse o diretor municipal da Unidade de Cultura, Valterci Martins de Moura, o Hulkinho.

